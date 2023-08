Gerador de conteúdo mostra problemas de lixo e falta de saneamento em Belém

Um "homem urubu" que roda pelos pontos de lixo vem chamando atenção das comunidades que possuem aglomerações de lixo irregulares. O criador de conteúdo e escritor Gera Wellington, de 45 anos, é a mente por trás do personagem do Urubu do Povo, nome criado pelos moradores e admiradores do seu trabalho. Gera trabalha com a criação e interpretação dos personagens há 4 anos e possui outros papéis como "Germano Pacamon" e "Rick Fernandes".

"Eu trabalho há uns 4 anos, eu acho. Porque o primeiro vídeo que eu fiz foi com o personagem Rick Fernandez, que é o paraense que vai para Santa Catarina e volta cheio de pavulagem. Fui gravar lá na Praça da República e as pessoas achavam mesmo que ele não era mesmo daqui", disse Gera.

Já o personagem Germano Pacaçu, Gera explica que o personagem foi criado em homenagem ao homem do interior que carrega as expressões paraenses. Outro personagem caricato é o Turu, que é um místico que mistura temas esotéricos com a linguagem e elementos do povo paraense.

Wellington conta que, após fazer uma gravação, uma pessoa lhe disse para fazer vídeos que mostrassem a realidade das ruas, no qual muitas apresentam buracos e problemas de saneamento. "Com o Rick Fernandes, o pessoal gosta muito desse personagem, por ele andar todo paramentado e tal, gorrinho, sobretudo. Eu falei, cara, iria ficar bacana só se conseguisse um taco de golfe, e ele comprou junto com toda aquela sacola, com acessórios de golfista. A ideia era usar os buracos da rua como buraco de golfe e mostrar a realidade", contou Gera.

Para o humorista, a representação do urubu é icônica, pois é uma figura presente no Ver-o-Peso e que serve para mostrar as imperfeições que ocorrem no coração de Belém. (Créditos: Thiago Gomes)

Com o personagem Urubu do Povo, Wellington diz que sempre quis fazer um vídeo com algo que chamasse atenção. Ele conta que a ideia inicial tinha inspiração no personagem Mario Bros, no qual seria um encanador saindo dos buracos e resolvendo as questões da falta de água que ocorre no distrito de Icoaraci.

"Eu consegui a roupa do urubu. Eu já tinha ido no comércio atrás, não tinha nada, era difícil, né? E aí eu comprei da amiga da minha mulher", disse Gera. Ele ainda acrescentou que a primeira aparição do Urubu do Povo foi no Você Repórter, com a Célia Pinho.

Para o humorista, a representação do urubu é icônica, pois é uma figura presente no Ver-o-Peso e que serve para mostrar as imperfeições que ocorrem no coração de Belém. Por conta disso, Wellington "Eu estava querendo fazer há um tempão, porque são várias ruas de Icoaraci que estão imundas. Estava sem tempo de fazer os vídeos, mas aproveitei uma brecha e fiz vídeos. Sempre que dá, faço vídeos com personagens para mostrar os problemas da comunidade. Eu fiz um na época da novela do Pantanal, que era o Velho do Rio, que a minha rua é uma dessas que enche, mas a minha seca, né? Tem outros que não secam mais. Eu fiz esse vídeo que viralizou no TikTok, acho que chegou a 300 ou 400 mil visualizações", acrescentou.

Gera é belenense e mora no distrito de Icoaraci. Ele alega que a inspiração para os vídeos surgiu ao ver os problemas de sua comunidade e que já chegou a gravar 10 vídeos para flagrar situações de descaso e abandono do poder público. "Eu tenho, na minha casa, uma caixa d' água, mas vejo meus vizinhos, senhoras de idade e crianças carregando baldes de água e passando por essa situação. Isso me dói, pois sou amigo dessas pessoas", desabafou.

"As ruas estão tomadas por entulhos, não temos água. Uma vez, fui buscar minha filha em um local e, quando fui passar pela rua onde ela estava, o carro ficou balançando por um bom tempo, tudo por causa dos buracos. É uma rua precária e eu gravei o vídeo. Só não faço mais gravações por conta da falta de recursos, não tem como ir para outros conjuntos, como a Cidade Nova. Mas, se eu pudesse, faria outros vídeos mostrando todos esses problemas da nossa região", diz o humorista.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)