‘Geladão’ começa a operar entre Cotijuba e Icoaraci com lanchas climatizadas e trajeto mais rápido

As novas lanchas climatizadas “Geladão” começam a operar neste domingo (11) no trajeto entre Cotijuba e Icoaraci, em Belém. A entrega simbólica das embarcações foi realizada neste sábado (10) pelo prefeito Igor Normando, no Terminal Hidroviário Princesa Isabel, no bairro da Condor.

As novas embarcações oferecem mais conforto aos usuários, com poltronas acolchoadas e sistema de ar-condicionado, além de um ganho expressivo em tempo de viagem. Enquanto o antigo navio levava cerca de uma hora para concluir o percurso, as novas lanchas fazem o trajeto em apenas 20 minutos.

“Estamos fazendo uma entrega que vai reformular o transporte que faz a viagem entre Icoaraci e Cotijuba. A partir do que for apresentado, vamos pensar em ampliar o serviço e possivelmente adotar o modal para a implantação do sistema de transporte fluvial, que foi uma promessa de campanha. Uma nova embarcação que vai favorecer os moradores, mas também potencializar o turismo da ilha”, afirmou Igor Normando.

Ao todo, serão 10 viagens diárias, com capacidade para transportar até 2.050 passageiros por dia. A tarifa permanece em R$ 4,60 nos dias úteis e R$ 9,60 aos finais de semana e feriados, quando o serviço é considerado turístico.

Segundo Luciano de Oliveira, titular da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), a medida atende a uma reivindicação antiga da população local. “Essa é uma demanda que ouvimos diretamente da população de Cotijuba, para que fosse melhorado o serviço da embarcação e que houvesse o aumento de viagem. Então, essa entrega tem uma representação e importância social que vai melhorar a vida dos moradores e de quem vai aproveitar as belezas da ilha”, destacou.

Confira os horários de operação das novas lanchas “Geladão”:

Cotijuba → Icoaraci

Saída do Porto de Cotijuba:

6h – duas lanchas

12h – uma lancha

17h – duas lanchas

Icoaraci → Cotijuba

Saída do Trapiche de Icoaraci (Rua Siqueira Mendes):

9h – duas lanchas

12h30 – uma lancha

18h30 – duas lanchas