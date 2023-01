'Gastronomia da Ilhas' tem pratos exclusivos na Ilha de Caratateua, em Outeiro, até domingo; confira

Neste sábado, 28, e domingo, 29, a ilha de Outeiro - distrito de Belém - participa do festival "Gastronomia das Ilhas", da Prefeitura de Belém, ainda em comemoração aos 407 anos da capital paraense. O evento reúne 16 restaurantes e seus Chefs de cozinha oferecendo o preparo de refeições para duas pessoas, composta por um prato principal, pelo o valor de R$ 49,90, sempre de 11h e segue até às 16h, em Caratateua, Outeiro. O objetivo é fomentar a gastronomia e o turismo local, além de valorizar a cultura.

Belém é uma entre as quatros cidades brasileiras com o título de "Cidade Criativa da Gastronomia", conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), diz Lélio Costa, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

VEJA MAIS

Para o presidente, o evento serve para reforçar a referência que Belém é para o mundo e também se agrega a lista de localidades onde o evento já foi realizado, uma vez que já ocorreu na Ilha do Combu, Ilha de Mosqueiro, Icoaraci, etc. "Temos referência de pratos, que servem de exemplo para o mundo. O festival não envolve só a gastronomia em si, existe uma formação dos cozinheiros, dos barraqueiros, dos atendentes, de quem manipula os alimentos e para atender os turistas de todo o estado e de fora, que frequentam os nossos festivais. Ocorre em dois dias e será muito importante, pois os restaurantes se preparam com pratos exclusivos para o festival", destacou.

A Chef Responsável, Jacilene Gonçalves Castro, apresentou o prato "Bobó de camarão regional com arroz de jambú" no Festival. (Reprodução / Divulgação)

O evento ocorre até domingo e todos os restaurantes são da Ilha de Caratateua, reforça Lélio. "É um prato principal, de valor único, por 49,90 e pratos deliciosos. Uma experiência gastronômica que vale a pena, com ingredientes regionais: peixe, camarão, todos os frutos do mar, mandioca, tucupi e as ervas, preferencialmente de produtores locais. Por isso o título da Unesco, por essa interação com o que é produzido, preparado e consumido", declarou.

Estratégias de fomento da gastronomia em Belém



O presidente da Codem declara que esta 4ª edição do Festival é uma das estratégias de fomento da gastronomia em Belém e que o espaço pretende se tornar sempre mais inclusivo e destaca as opções veganas entre as experiências possíveis. "Nós temos hoje experiências veganas em torno da nossa culinária, tem chefs de cozinha que atendem essa demanda", ponderou.

"Importante dizer que a prefeitura de Belém que é a detentora do selo tem se esforçado para alcançar essa dimensão histórica, cultural e gastronômica, esse festival é apenas uma das estratégias ao redor do selo. O festival de outeiro é apenas uma das estratégias. Mas temos o Boulevard da gastronomia, a reforma de mais de 18 feiras em reforma, o programa 'Donas de si', que valoriza o papel da mulher na gastronomia e também a reforma do mercado de são brás que já começou", finalizou.

Michael Corrêa, diretor de negócios da Codem, Maikenn Souza (AROUT) e Lélio Costa, presidente da Codem. (Reprodução / Tryangle Produtora.)

O evento vai até este domingo, 29, e Lélio reforça o convite para que o público prestigie. "Gostaria de convidar a todas as pessoas que possam estar presentes em outeiro, para participar. Quem vai às vezes não tem ideia de que é possível comer um prato saboroso, exclusivo, feito por um chef, aqui dentro Belém. Visite e faça dessa experiência gastronômica, inesquecivel", concluiu o convite.

O evento tem o apoio da Universidade da Amazônia (Unama), Sebrae e Corpo de Bombeiros do Pará e parceria com a Administração Regional de Outeiro (Arout), Funbosque, Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cinbesa e Belemtur.

Serviço

Festival da Gastronomia das Ilhas - 4ª Edição: Ilha de Caratateua (Outeiro).

Local: Orla da Ilha de Caratateua.

Data: 28 e 29/01 (Sábado e Domingo), das 11h às 16h.

Mais informações: no site do festival