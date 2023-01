Paola Carosella em várias versões: chef estreia no novo reality culinário da Globo neste domingo

O ano de 2023 chegou com tudo para a chef Paola Carosella. A chef já está envolvida em vários projetos e, neste domingo (29), ela estreia no novo reality culinário das tardes de domingo da TV Globo, "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua". Ela divide o júri com o chef João Diamante e o programa tem comando do humorista Leandro Hassum.

Paola fez sucesso com o grande público ao longo da sua participação no reality ‘Masterchef’. Paola é argentina e naturalizada brasileira, cozinheira, empresária, escritora, mãe e youtuber. É dona do restaurante Arturito e do café La Guapa.

VEJA MAIS

Sobre o programa, a cada semana, três diferentes duplas de mães e filhos famosos vestem o avental e partem para a aventura na cozinha, competindo entre si em duas provas.

1. Olá, Paola. Gostaria de saber, primeiramente, como enxergas a mudança do trabalho da gastronomia no Brasil. O empoderamento dos chefs. Como o mercado vem crescendo e ganhando respeito? Principalmente no caso das mulheres.

Eu acho que vemos essa mudança em todos os espaços que as mulheres ocupam, e não somente mulheres, como mulheres negras, indígenas, lgbtqiap+. Eu fico feliz em ver mais mulheres e mais diversidade ocupando espaços de destaque!



2. Estás com o novo projeto na Globo, "Minha mãe cozinha melhor que a sua", o que mais marca esse projeto para a tua vida profissional e pessoal?

Eu queria voltar à tv, e queria voltar fazendo algo mais leve, mais divertido, que me tirasse um pouco do papel de "chef" de cozinha e que me deixasse ser mais “eu”, mais leve, mais engraçada e brincalhona. Não queria e não quero mais estar no lugar da chef exigente, eu não sou essa pessoa. Acho que consegui trazer alegria e humor ao programa, e as conhecidas caras e bocas (risos) com um pouco de ironia e suspense nas avaliações. Para mim foi uma forma de me reencontrar com a Paola que ama comer e cozinhar, e que quer se relacionar com a comida desde um outro lugar. Fui muito feliz fazendo ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’.



3. Fazendo uma reflexão, o que representa a cozinha, a criação de um prato, a escolha dos alimentos e todo o processo que envolve teu trabalho. Qual a tua visão atual sobre esse processo?

É um ato de entrega, de generosidade, de paciência, de conexão...

4. O Pará é um estado conhecido pelos seus alimentos originais e assim vem ganhando cada vez mais notoriedade no universo gastronômico nacional e internacional. Me fala um pouquinho do que tu sabes desse universo da gastronomia paraense. Tem vontade de fazer algum tipo de parceria? Tens contato com os chefs do Pará?

Fui várias vezes e AMO profundamente a culinária Paraense! Sou amiga do genial Thiago Castanho que, aliás, juntos gravamos uns vídeos bem divertidos para os nossos respectivos canais de youtube! Recomendo muito o conteúdo por que, além de riquíssimo, está hilário!

5. Além de chef, é empresária, escritora e apresentadora. Me fala um pouquinho sobre como administras tua dedicação ao trabalho.

Este ano chegou com tudo, estou em ‘Minha Mãe’ na Globo, começando a gravar agora com o GNT, o ‘Alma de Cozinheira’, com meu canal de Youtube, com as lojas de La Guapa, o restaurante Arturito, minha filha, casa, meu lugar de mulher... está sendo um momento muito intenso e desafiante, mas muito delicioso. Me sinto extremamente agradecida e privilegiada. Agora, não é fácil conciliar tudo! (risos) Eu adoraria revelar algum segredo de organização, mas a realidade é que sou meio caótica (mais risos). Consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sou uma máquina de trabalhar. Faço muita coisa junta e tenho milhares de grupos de whatsapp onde vou delegando e construindo, tenho um sócio maravilhoso, então nada faço sozinha, além de ter uma equipe incrível em cada um dos restaurantes. Mas não tenho uma fórmula, bom, talvez, sim, agenda. Tudo o que eu tenho que fazer está na minha agenda e minha agenda é sagrada

6. Para finalizar, tem algum projeto que ainda seja novidade? Planejou algo para 2023?

Bom, vamos lá: TV Globo, GNT, canal no Youtube, Arturito, La Guapa, maternidade... e se sobrar espaço com certeza vou inventar alguma coisa! (risos)