Fundo de Assistência Social da PM celebra 58 anos de fundação no próximo sábado (26)

Uma programação especial celebra os 58 anos da criação do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar (FASPM): no próximo sábado (26), um evento de aniversário da instituição ofertará ações sociais na praça Dalcídio Jurandir, no bairro da Cremação, em Belém. A agenda também inclui um culto em celebração ao aniversário da FASPM, na quinta-feira (24), a ser realizado no mesmo espaço de lazer, que fica ao lado da sede do órgão, na travessa 9 de Janeiro.

O órgão foi criado no dia 21 de julho de 1965, mas, o aniversário será comemorado neste sábado (26). Durante o evento, haverá emissão de Registro Geral (RG), testes de glicemia e atividades para crianças, com apoio da Fundação ParáPaz, além do lançamento de um projeto social de futebol e boxe para as crianças da comunidade, com objetivo de ocupar o espaço com iniciativas de paz e inclusão.



VEJA MAIS

O Coronel Moisés Costa, diretor da FASPM, diz que a instituição foi criada em um momento em que as atividades de assistência não tinham aceitação na sociedade. "Porque isso era muito vinculado ao poder e não tínhamos benefícios. Não havia estabilidade e nem aposentadoria", explica.

A assistência era necessária para momentos trágicos, como a morte de agentes que necessitavam de coletas para enterros. "Geralmente, quem sofria eram os filhos e a família. Era uma atividade pouco reconhecida. Em função disso, se determinou que fosse descontado 2% do soldo de cada policial, para que esse dinheiro fosse recolhido e, na necessidade decorrente de morte, acidente ou doença, assim como de dificuldades financeiras, pudéssemos proporcionar uma forma de amenizar esse sofrimento", acrescenta o diretor.

Atualmente, as ações sociais da instituição incluem doações de próteses, aparelhos auriculares, passagens, hospedagens - em caso de policiais que vêm do interior para consultas médicas em Belém - e também financiamentos para aquisição de armamento e da casa própria.

"A origem de toda parte de assistência em geral na polícia vem da nossa entidade. Hoje, nós somos mais de 16.225 associados nos 144 municípios do estado. São policiais que contribuem e, quando estão em dificuldades, são auxiliados por nós", ressalta Moisés.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de atualidades)