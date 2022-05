Santa Casa tem 200 doadoras de leite materno; ação em shopping visa ampliar o número

A Fundação Santa Casa de Misericórdia promove até às 22h deste sábado (21), um evento para tirar dúvidas sobre amamentação e doação de leite, para o Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa, que há 35 anos realiza coleta e doação de leite materno. Em 2021, 2.750 litros de leite humano foram coletados. Com a doação foi possível alimentar 2.118 recém-nascidos internados na Santa Casa. De janeiro a março de 2022, o BLH contou, em média, com 150 doadoras ativas/mês, um crescimento de 19% de doadoras, em relação ao mesmo período do ano passado.

Até 20 de maio de 2022, o BLH da Fundação conta com 205 doadoras regulares de leite materno, é o que afirma Cynara Souza, coordenadora do banco de leite humano da Fundação Santa Casa. Ela conta que a ação visa esclarecer às mães e grávidas sobre a proteção legal do aleitamento, entre outros assuntos.

"É uma ação de informação, para saber o que é a proteção legal do aleitamento materno de mães e grávidas, tiramos as dúvidas para quem está amamentando e também para quem tem excedente de leite. Também falamos sobre saúde mental dessas mães e grávidas. Temos uma lei que foi aprovada em 21 de junho de 2021 que instituiu no 21 de maio como dia municipal ao aleitamento materno', afirmou.

Cynara destaca que o aleitamento materno exclusivo até os seis meses é muito importante e, por isso, mães que não podem amamentar dependem dessas doações, que auxiliam na saúde e desenvolvimento dos recém-nascidos.

"A importância do aleitamento é vasta. Além de alimentar, é cuidado, atenção, é o alimento mais fisiológico e indicado para esta faixa etária. Previne doenças não transmissíveis, doenças maternas. Para a criança que recebe o leite por doação, recebe os benefícios, principalmente as crianças que estão internadas na UTI", observou.

A expectativa da ação é alcançar, pelo menos, 10% do atual número cadastrado. Cynara destaca que a rotatividade é grande, por isso, sempre é preciso estimular a doação.

"Começamos o ano com 149 doadoras. Até o dia 20 de maio de 2022, tínhamos 205 doadoras cadastradas. Esse cadastro é feito constantemente há 35 anos e é rotativo. A expectativa é que tenhamos bastante doadoras, 10% do total que já temos, é incrível. Em 1h30 de evento, conseguimos dois cadastros", disse.

A costureira Doralice Ramos, 44 anos, conta que tem uma filha de 23 anos e um bebê de 8 meses. Ela resolveu se inscrever no cadastro do Banco de Leite Humano, porque acha uma iniciativa bonita e importante, principalmente, para outros bebês que não terão acesso ao leite materno.

"Eu acho importante, o projeto é bom. Quando eu tive a minha bebê, há 23 anos, tive vontade mas não tive oportunidade. Então, agora estou tendo a oportunidade. Saber que eu vou poder dar um pouquinho de leite, levar benefícios a esse bebê que não terá a mesma oportunidade de amamentar da sua mãe, é muito importante", comentou.

O evento conta com estações práticas de aleitamento materno e de doação de leite humano, cadastro de doadoras, distribuição de kits de doação de leite materno, estação prática com apresentação de material educativo para o manejo da lactação, doação de leite humano e administração de dieta do recém-nascido.

Para quem quiser mais informações sobre como doar, pode entrar em contato com a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará: (91) 4009-0300; 4009-2200 ou ir ao endereço Rua Bernal do Couto, 1040 - Umarizal.