Frota de ônibus Mosqueiro-São Brás será reforçada para o feriado de 8 de dezembro

Usuários da linha Mosqueiro São-Brás terão mais opções de viagem neste sábado (7) e domingo (8). A determinação de reforço operacional, feita da Prefeitura de Belém por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), é para atender os usuários que aproveitarão o feriado de Nossa Senhora da Conceição e o Círio de Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha. No sábado (7), serão sete veículos a mais; e no domingo (8), o incremento será de 10 ônibus.

As viagens Belém-Mosqueiro saem do terminal localizado na praça Araújo Martins, em São Brás, iniciando às 7h15 e indo até 21h30 de sábado. No domingo, quando o reforço será somente nas viagens de volta para Belém, a primeira viagem será às 16h40 e a última às 21h10, saindo do terminal Maracajá, na rua Pratiquara, na Vila.

De acordo com a Semob, o serviço de fiscalização será intensificado para garantir o cumprimento dos horários de chegada e saída dos terminais, com agentes de transporte nos dois locais de embarque e desembarque.

A tarifa da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás custa R$ 6,40, com meia passagem no valor de R$ 3,20. Conforme a Lei Orgânica do Município de Belém, é garantida isenção tarifária para idosos e pessoas com deficiência, crianças de até 6 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros em serviço.

Denúncias de irregularidades

A Semob disponibiliza canais de atendimento para reclamações relacionadas ao serviço do transporte coletivo via site, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou Whatsapp (91) 98415-4587 (somente por mensagem de texto). Os usuários precisam informar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número visível na lateral e na traseira do veículo) e descrever o ocorrido para que as providências cabíveis sejam tomadas.