Frete em Belém: máquina de lavar é levada na garupa de moto, veja a cena

Uma cena inusitada chamou a atenção nas ruas de Belém e viralizou neste domingo, 22. No vídeo do flagrante aparece um jovem motociclista sem capacete conduzindo uma passageira que está carregando um aparelho doméstico do estilo tanquinho sobre a coxa direita. A mulher segura o equipamento com as duas mãos. Apenas ela usa capacete de proteção. Veja:

O casal trafega pela faixa central da Avenida Almirante Barroso, na altura do Entroncamento, no sentido de saída da Belém, pondo em risco a segurança no trânsito. Pois a passageira deixa de se segurar na mocicleta e no condutor para carregar o tanquinho, sem falar no risco de queda do aparelho em via pública podendo causar acidente envolvendo terceiros.

Falgrante chamou a atenção e vídeo viralizou. (Reprodução)

A cena inusitada foi filmada pelo celular do carona de um automóvel que emparelhou com a moto "cargueira".

O transporte irregular de carga em motocicleta é contravenção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que pode levar à apreensão do veículo, além da aplicação de multa de R$191,54 e a peda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista.