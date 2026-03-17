Fórum Amazônico debate avanço da doença hepática metabólica e alerta para alta prevalência na Améric

No próximo dia 28 de março, Belém vai receber o Fórum Amazônico de Doença Esteatótica Metabólica (MASLD 2026), no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. O evento será realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hepatologia na Amazônia (NEPHA). O encontro deve atrair profissionais da saúde, pesquisadores e gestores interessados em ampliar o debate sobre a saúde hepática na região.

A chamada MASLD (do inglês metabolic associated steatotic liver disease), conhecida anteriormente como esteatose hepática, está diretamente ligada a fatores como obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo e alimentação inadequada. Segundo a pesquisadora Claudia Oliveira, professora da Universidade de São Paulo (USP), a condição deixou de ser vista como algo leve. “Antigamente se pensava que era apenas uma ‘gordurinha no fígado’, mas hoje sabemos que é uma doença que pode evoluir para cirrose, câncer hepático e aumentar o risco cardiovascular”, explica Claudia Oliveira.

Dados apresentados pela especialista apontam que cerca de 30% da população mundial já possui a doença. Na América Latina, esse número é ainda mais significativo, aproximadamente 44%, colocando a região entre as de maior prevalência no planeta.

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O evento contará com a participação do pesquisador internacional Arun Sanyal, da Virginia Commonwealth University, uma das maiores referências globais no estudo da doença. A presença do especialista reforça a importância científica do fórum e o intercâmbio de conhecimento entre países.

Além das discussões acadêmicas, o fórum também busca ampliar o olhar sobre a realidade amazônica, onde historicamente a atenção em saúde pública se concentra em doenças infecciosas. “Existe uma transição epidemiológica em curso. A obesidade já é elevada na região e, com isso, cresce também a incidência de doenças metabólicas como a MASLD”, destaca Claudia.

Outro ponto de destaque será a abordagem multidisciplinar. O evento reunirá hepatologistas, cardiologistas, endocrinologistas e nutricionistas de instituições como universidades federais e centros de pesquisa de diversas regiões do país, promovendo uma visão integrada da doença. Toda a programação está sendo organizada com a ajuda da Hepatologista Deborah Crespo.

Paralelamente ao fórum, estão previstas ações práticas, como a capacitação de profissionais de saúde para diagnóstico da doença, com apoio do Ministério da Saúde, e uma iniciativa voltada à população ribeirinha para avaliar a prevalência da condição diante das mudanças no estilo de vida.

O avanço da MASLD já impacta diretamente sistemas de saúde em todo o mundo. Atualmente, a doença é a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos, superando condições anteriormente mais comuns, como hepatites virais e complicações relacionadas ao álcool.

Diante desse cenário, o Fórum Amazônico se posiciona como um marco para a região, ampliando o debate científico e contribuindo para estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento de uma doença silenciosa, mas de alto impacto.

Serviço

Data: 28 de março de 2026

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Realização: NEPHA – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hepatologia na Amazônia