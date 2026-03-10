Capa Jornal Amazônia
Cúrcuma pode causar danos ao fígado? Anvisa alerta sobre risco; saiba como usar corretamente

Agência aponta casos de inflamação hepática ligados a suplementos e medicamentos com cúrcuma em alta concentração

Hannah Franco
fonte

Cúrcuma: Anvisa alerta para risco em suplementos; veja como usar (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre o uso de suplementos e medicamentos que contêm cúrcuma, também conhecida como açafrão. Segundo a agência, alguns produtos podem estar associados, em casos raros, a inflamação e danos ao fígado.

A medida foi tomada após investigações internacionais identificarem relatos de intoxicação hepática em pessoas que consumiram produtos com cúrcuma ou curcuminoides, principalmente em cápsulas ou extratos concentrados. Apesar do alerta, a Anvisa reforça que o consumo da cúrcuma como tempero na alimentação é considerado seguro, desde que utilizado nas quantidades comuns da culinária.

Quando o uso de cúrcuma pode causar riscos

Segundo a Anvisa, o risco está relacionado principalmente ao uso de suplementos alimentares ou medicamentos com altas concentrações de curcumina, o principal composto ativo da cúrcuma. Esses produtos costumam ser desenvolvidos para aumentar a absorção da substância pelo organismo.

Com isso, o corpo pode receber doses muito maiores do que aquelas obtidas por meio da alimentação. Autoridades de saúde de países como Itália, Austrália, Canadá e França também emitiram alertas após registrarem casos de problemas hepáticos ligados ao consumo desses suplementos.

Na França, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) identificou diversos relatos de efeitos adversos associados ao uso de suplementos contendo cúrcuma ou curcumina.

Como usar cúrcuma corretamente

De acordo com a Anvisa, a forma mais segura de consumir cúrcuma é como tempero em preparações culinárias, prática comum em diferentes culturas. Para evitar riscos à saúde, a orientação é:

  • Consumir a cúrcuma preferencialmente como tempero em alimentos;
  • Evitar o uso de suplementos sem orientação de um profissional de saúde;
  • Verificar a composição de medicamentos e produtos naturais antes do consumo;
  • Seguir sempre as recomendações de dose indicadas nos rótulos ou prescrições.

A agência reforça que produtos concentrados podem ter efeitos diferentes no organismo, especialmente quando utilizados por períodos prolongados.

Sinais de alerta para possíveis danos ao fígado

Pessoas que utilizam suplementos ou medicamentos com cúrcuma devem ficar atentas a sintomas que podem indicar alterações no fígado. Entre os principais sinais estão:

  • pele ou olhos amarelados (icterícia);
  • urina muito escura;
  • cansaço excessivo sem causa aparente;
  • náuseas;
  • dor na região do abdômen.

Caso esses sintomas apareçam, a recomendação é procurar atendimento médico e informar o uso de suplementos ou medicamentos contendo cúrcuma. A Anvisa orienta ainda que possíveis efeitos adversos sejam comunicados aos sistemas de monitoramento sanitário, o que ajuda no acompanhamento da segurança desses produtos.

Variedades
