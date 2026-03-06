Anvisa alerta sobre risco de cúrcuma em suplementos ao fígado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nesta sexta-feira, 6, um alerta de farmacovigilância para usuários de medicamentos e suplementos que contêm cúrcuma, também conhecida como açafrão. A medida surge após investigações internacionais identificarem casos raros, mas graves, de inflamação e danos ao fígado associados à ingestão desses produtos em cápsulas ou extratos concentrados.

A Anvisa destacou uma série de sinais de alerta para pessoas que fazem uso desses produtos e devem procurar assistência médica:

Icterícia (pele e olhos amarelados);

Urina escura;

Náusea;

Vômito;

Fadiga intensa;

Perda de apetite;

Dor abdominal.

Uso culinário da cúrcuma é seguro

A agência fez questão de ressaltar que o risco apontado não se refere ao uso tradicional da cúrcuma como tempero no preparo de alimentos. "O pó usado na culinária é seguro e não integra o alerta, uma vez que não há evidências de risco associado ao consumo da cúrcuma como alimento e aditivo alimentar", afirmou a Anvisa.

A principal diferença reside na concentração do ativo. "Em medicamentos e suplementos, o produto possui concentrações mais altas e uma capacidade de ser mais absorvido pelo organismo", diferenciou a Anvisa.

Alertas globais e ações regulatórias

Agências reguladoras em diversos países, como Itália, Austrália, Canadá e França, também emitiram alertas similares após investigações revelarem casos suspeitos de intoxicação hepática.

Na França, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho (ANSES) registrou dezenas de relatos de efeitos adversos ligados ao consumo de suplementos com cúrcuma ou curcumina, incluindo casos de hepatite. Algumas dessas agências já proibiram produtos específicos e passaram a exigir avisos de segurança nos rótulos.

Medidas da Anvisa no Brasil

No Brasil, a Anvisa determinou a atualização das bulas dos medicamentos Motore e Cumiah. Os novos textos incluirão avisos de segurança.

O Estadão tentou contato com a Aché, responsável pelo Motore, e com a Legrand Pharma, responsável pelo Cumiah, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Para os suplementos, a Anvisa informou que iniciará um processo de reavaliação e exigirá a inclusão de advertências nos rótulos sobre a possibilidade de efeitos adversos.

O que fazer em caso de sintomas

A orientação é clara: em caso de sintomas, é fundamental interromper o uso dos produtos imediatamente e buscar ajuda de profissionais de saúde.

A suspeita de eventos adversos deve ser notificada por meio dos canais oficiais: no VigiMed – para medicamentos – e no e-Notivisa – para suplementos.

De acordo com a Anvisa, até o momento, foram registradas 13 notificações de eventos adversos no VigiMed com suspeita de associação ao uso de medicamentos com cúrcuma. Já no e-Notivisa, consta uma notificação, de 2023, relacionada ao consumo de suplementos alimentares com a planta. Nenhum desses relatos, contudo, menciona hepatotoxicidade.