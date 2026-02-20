Capa Jornal Amazônia
Vai exagerar no álcool? Veja dicas para evitar ressaca e não sobrecarregar o fígado

Especialista dá dicas para manter o funcionamento correto do fígado e explica como o excesso do álcool afeta o órgão

Jennifer Feitosa
fonte

Confira as recomendações para manter a função hepática correta depois do happy hour (Freepik)

O fígado é um dos órgãos mais complexos do corpo humano, responsável por mais de 500 funções vitais, desde a filtragem de toxinas até o auxílio na digestão. No entanto, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer severamente esse sistema. Mas todos respeitam o conselho de "beber com moderação" e a ressaca pode ser "renovada" no final de semana. Aprenda a evitar maiores danos ao fígado sem precisar evitar o happy hour.

A endocrinologista Jacy Maria Alves explicou à coluna Claudia Meireles, do Metrópoles, que a principal sugestão é “definir um limite e um ritmo” em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. A médica especialista também deu a seguinte dica: comer antes e durante a ingestão de álcool. Ela orienta que fazer uma refeição que contenha proteína, gordura boa e carboidrato simples é essencial.

De acordo com Jacy, mestra em medicina interna, para acelerar a absorção do álcool e causar uma “sobrecarga no fígado”, basta escolher opções etílicas em jejum.

“Faça uma refeição contendo proteína, como ovos, frango e leguminosas; gordura boa, por exemplo, abacate, azeite e castanhas; e carboidratos complexos, no caso, o arroz integral, mandioca e frutas”, explica a endocrinologista.

Dentre algumas dicas do que comer, segundo a metabologista, estão “lanches salinos e ricos em potássio” durante o consumo das bebidas alcoólicas. Castanhas, banana e sanduíche com proteína magra são boas opções para esse lanche. “Isso suaviza picos de álcool no sangue e preserva eletrólitos”, ressalta a especialista.

Ela explica como o excesso de bebidas alcoólicas compromete um órgão vital no sistema digestório: “O álcool é metabolizado no fígado, gerando acetaldeído e espécies reativas de oxigênio que inflamam o tecido hepático, alteram o metabolismo de gorduras e consomem glutationa (defesa antioxidante)”.

Dicas para proteger o fígado e evitar ressaca

  • Nunca beba em jejum. Uma refeição com proteína, como ovos, frango e leguminosas; gordura boa, como abacate, azeite e castanhas; e carboidratos complexos, como arroz integral, mandioca e frutas, vai evitar a sobrecarga do fígado.
  • Atenção aos eletrólitos e potássio. Invista em alimentos como castanhas, banana e sanduíche com proteína magra. O que comer: castanhas, banana e sanduíches com proteína magra.
  • Hidratação estratégica. Intercalar um copo de água para cada dose de álcool continua sendo a recomendação mais eficaz para evitar a desidratação e o dano celular.

Em resumo, uma refeição equilibrada com proteínas e gorduras boas cria uma barreira que suaviza a entrada do álcool na corrente sanguínea, preservando as defesas naturais do fígado.

