Detox caseiro para o fígado? Especialista alerta para os 2 grandes riscos

A desintoxicação do fígado por conta própria e com métodos "milagrosos" sem instrução médica não tem nenhuma indicação. O médico Lucas Nacif, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, alerta para os riscos dessa prática, que pode causar inflamações e lesões graves ao órgão. O especialista, que também é expert em transplante de fígado, explica que o órgão realiza a filtragem naturalmente e dispensa métodos artificiais, beneficiando-se apenas de hábitos saudáveis, como alimentação rica em fibras e ingestão hídrica. As informações são da coluna Claudia Meireles, no jornal Metrópoles.

O perigo das receitas caseiras

O cirurgião gastrointestinal explica: "Se a pessoa escolher uma dieta saudável e rica em fibras, verduras e legumes, aumentar a ingestão hídrica e evitar bebidas alcoólicas, frituras, gorduras, enlatados e embutidos, entre outros, estará caminhando para uma boa saúde hepática". De acordo com Lucas, as receitas caseiras e "naturais" muitas vezes são um grande risco. "Causam inflamações e até lesões graves ao fígado", destaca. Referindo-se à ingestão exagerada de chás, ele afirma: "Por exemplo, o chá verde pode causar hepatite fulminante".

VEJA MAIS

"Manter hábitos saudáveis é a forma mais segura e eficaz de preservar o bom funcionamento do fígado, sem precisar recorrer a receitas milagrosas ou práticas sem comprovação científica", orienta.

Atenção ao consumo de chá verde

O médico enfatiza que o chá verde é produzido a partir da planta Camellia sinensis. "Os extratos podem causar toxicidade hepática, embora seja um efeito colateral raro e imprevisível, mas fortemente associado a produtos com extratos concentrados do que à bebida em si", informa.

O que fazer para melhorar a saúde do fígado

Melhorar a alimentação;

Praticar atividade física regularmente;

Evitar o consumo de alimentos gordurosos;

Evitar bebidas alcoólicas e exageros no consumo de carboidratos.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)