Anvisa registra 65 mortes que podem estar associadas a canetas emagrecedoras; veja as marcas
Ao todo, foram notificados 2.436 efeitos adversos entre 1° de dezembro de 2018 a 7 de dezembro de 2025.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está investigando cerca de 65 mortes que possuem relação com o uso de canetas emagrecedoras, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Segundo o órgão de fiscalização, foram notificados 2.436 efeitos adversos no sistema Vigimed relacionados ao uso das substâncias dentro do período de 1° de dezembro de 2018 a 7 de dezembro de 2025.
Embora as mortes ainda estejam sendo apuradas, a Anvisa reforçou que a bula desses medicamentos no Brasil "já traz a possibilidade de ocorrência deste tipo de complicação", ou seja, algumas reações já são esperadas, mas ainda sim precisam ser investigadas para a segurança das pessoas. Além disso, entre todos os casos analisados de morte pelas canetas emagrecedoras, a maioria das vítimas são mulheres.
Mas para que haja uma relação confirmada entre as mortes e as medicações, é necessário ter uma avaliação clínica e científica completa, que considere diversos fatores importantes. Entre esses fatores essenciais, estão: primeiro, a condição de saúde do paciente; depois, o uso de outras substâncias ao mesmo tempo; a qualidade das informações fornecidas e, principalmente, a regularidade do produto utilizado.
As notificações envolvem quais marcas comercializadas no Brasil?
Entre as substâncias notificadas pelo órgão, estão semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida, que estão presentes em marcas, como:
- Mounjaro;
- Rybelsus;
- Ozempic;
- Xultoph;
- Saxenda;
- Victoza;
- Trulicity;
- Wegovy.
Quais efeitos foram sentidos pelas vítimas?
No início de fevereiro, houve seis mortes suspeitas por pancreatite de pessoas que utilizaram as canetas emagrecedoras e que foram registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desse modo, entre os tipos da doença que foram diagnosticadas, estão:
- Pancreatite;
- Pancreatite aguda;
- Pancreatite crônica;
- Pancreatite necrosante;
- Pancreatite obstrutiva.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
