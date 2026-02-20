Anvisa registra 65 mortes que podem estar associadas a canetas emagrecedoras; veja as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está investigando cerca de 65 mortes que possuem relação com o uso de canetas emagrecedoras, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Segundo o órgão de fiscalização, foram notificados 2.436 efeitos adversos no sistema Vigimed relacionados ao uso das substâncias dentro do período de 1° de dezembro de 2018 a 7 de dezembro de 2025.

Embora as mortes ainda estejam sendo apuradas, a Anvisa reforçou que a bula desses medicamentos no Brasil "já traz a possibilidade de ocorrência deste tipo de complicação", ou seja, algumas reações já são esperadas, mas ainda sim precisam ser investigadas para a segurança das pessoas. Além disso, entre todos os casos analisados de morte pelas canetas emagrecedoras, a maioria das vítimas são mulheres.

Mas para que haja uma relação confirmada entre as mortes e as medicações, é necessário ter uma avaliação clínica e científica completa, que considere diversos fatores importantes. Entre esses fatores essenciais, estão: primeiro, a condição de saúde do paciente; depois, o uso de outras substâncias ao mesmo tempo; a qualidade das informações fornecidas e, principalmente, a regularidade do produto utilizado.

As notificações envolvem quais marcas comercializadas no Brasil?

Entre as substâncias notificadas pelo órgão, estão semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida, que estão presentes em marcas, como:

Mounjaro;

Rybelsus;

Ozempic;

Xultoph;

Saxenda;

Victoza;

Trulicity;

Wegovy.

Quais efeitos foram sentidos pelas vítimas?

No início de fevereiro, houve seis mortes suspeitas por pancreatite de pessoas que utilizaram as canetas emagrecedoras e que foram registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desse modo, entre os tipos da doença que foram diagnosticadas, estão:

Pancreatite;

Pancreatite aguda;

Pancreatite crônica;

Pancreatite necrosante;

Pancreatite obstrutiva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)