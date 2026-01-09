Detox do fígado: Especialista explica como o chá ajuda após o álcool

Após as celebrações de fim de ano, muitas pessoas buscam retomar o equilíbrio alimentar. Com a ingestão de comidas calóricas e álcool, o fígado intensifica o processo de metabolismo, demandando atenção.

A médica Camila Paes, especialista em emagrecimento, explica à coluna de Claudia Meireles, no Metrópoles, que alguns chás podem auxiliar o corpo a processar o álcool. No entanto, ela ressalta que não existe uma infusão capaz de neutralizar instantaneamente os efeitos das bebidas alcoólicas.

Segundo a profissional, o que ocorre é a desintoxicação hepática. O fígado transforma o álcool em substâncias menos tóxicas, que são então eliminadas pelo suor e pela urina.

Chá de gengibre é aliado contra o desconforto

Entre os aliados citados por Camila Paes está o chá de gengibre. Ele é especialmente útil para quem apresenta sintomas como enjoo ou estômago pesado, oferecendo suporte para o fígado trabalhar melhor.

O gengibre possui compostos bioativos, como o gingerol, que estimulam a circulação e têm efeito anti-inflamatório. Além disso, auxilia na indigestão e no esvaziamento gástrico, diminuindo o desconforto das náuseas causadas pelo excesso de bebida alcoólica.

A médica destaca que o chá de gengibre também estimula a circulação hepática, favorecendo o metabolismo. Assim, pode aliviar desconfortos gastrointestinais associados à intoxicação alcoólica.

Como preparar o chá de gengibre que ajuda o fígado

Ingredientes:

2 a 3 cm de gengibre fresco ralado;

200 ml de água.

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver por aproximadamente 5 a 10 minutos. Desligue o fogo e tampe a panela quando o chá estiver morno. Coe e beba em seguida.

Outro modo de preparo:

1 colher (de sopa) de gengibre em pó dentro de 1L de água.

Lembrando que o consumo excessivo do chá de gengibre pode ser prejudicial. Pessoas com certas condições de saúde ou que fazem o uso de medicamentos para pressão ou diabetes devem ter atenção no consumo. Desconfortos ou efeitos colaterais devem ser acompanhados por um profissional da saúde.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)