7 bebidas naturais que ajudam a limpar o fígado gorduroso e proteger sua saúde

Manter o fígado saudável é essencial para o funcionamento de todo o organismo. Responsável por mais de 500 funções vitais, como a desintoxicação do sangue, produção de proteínas e armazenamento de vitaminas, o fígado merece atenção especial, principalmente quando há suspeita ou diagnóstico de esteatose hepática, conhecida como fígado gorduroso.

Embora o corpo humano naturalmente elimine toxinas por meio do fígado, rins, intestinos e pele, algumas bebidas naturais podem colaborar com esse processo, especialmente após períodos de má alimentação, uso excessivo de medicamentos ou ingestão frequente de bebidas alcoólicas. Veja abaixo 7 bebidas naturais que ajudam a proteger o fígado e melhorar a sua saúde de forma prática:

1. Chá verde

O chá verde é rico em catequinas, antioxidantes que ajudam a proteger as células do fígado contra danos causados por radicais livres. Estudos indicam que o consumo regular pode reduzir o risco de cirrose e outras doenças hepáticas.

A recomendação é consumir até 3 xícaras por dia, de preferência longe das refeições.

2. Suco de beterraba

A beterraba contém betaína, potássio e vitamina C, nutrientes que auxiliam no combate às inflamações e na regeneração das células hepáticas. O suco pode ser consumido puro ou combinado com laranja ou cenoura, sempre sem adição de açúcar.

3. Café

Surpreendentemente, o café é um grande aliado do fígado. Pesquisas apontam que o consumo moderado (entre 3 a 4 xícaras por dia) pode reduzir a gordura hepática e prevenir a progressão da esteatose para quadros mais graves, como a fibrose e a cirrose.

E não é só o café com cafeína: a versão descafeinada também oferece benefícios.

Café é uma das bebidas que ajudam a eliminar o acúmulo de gordura hepática. (Freepik)

4. Água com limão

Tomar um copo de água morna com limão em jejum é uma prática popular que estimula a digestão e favorece a função hepática. A vitamina C do limão possui ação antioxidante e ajuda o fígado a metabolizar toxinas com mais eficiência.

Apesar do efeito benéfico, a água com limão não substitui uma alimentação saudável.

5. Chá de boldo

Muito usado na medicina popular, o chá de boldo estimula a produção da bile, substância essencial na digestão de gorduras. O boldo também tem propriedades anti-inflamatórias e pode auxiliar na limpeza do fígado.

No entanto, seu consumo deve ser feito com moderação e não é indicado para gestantes, lactantes ou pessoas com doenças hepáticas crônicas.

6. Suco detox de couve

A couve é rica em clorofila, vitamina C e fibras, o que contribui para a desintoxicação natural do organismo. Combinada com frutas como maçã, abacaxi ou limão, forma um suco detox poderoso para auxiliar o fígado a eliminar toxinas.

Uma boa dica é consumir o suco pela manhã, sem coar e sem açúcar.

7. Chá de alcachofra

A alcachofra possui compostos naturais que aumentam a produção de bile, ajudam na digestão e promovem a regeneração das células do fígado. Além disso, ela possui efeito diurético, o que favorece a eliminação de toxinas.

Assim como outros chás, deve ser consumido com orientação de um profissional da saúde.