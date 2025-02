Fortaleza, no Ceará, recebe visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará visita a Fortaleza, capital do Ceará, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A programação marca a primeira viagem oficial da Imagem para fora do Pará, este ano, dentro do que foi organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O intuito é levar o Círio de Nazaré e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré para todos os locais.

O evento terá como ponto central a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, mas a programação inclui visitas a outros locais de relevância, como a Escola Medalha Milagrosa, a Casa de Nazaré, o Colégio Christus e a Capela Sagrada Família.

Durante a estadia em cada um dos espaços visitados, serão realizadas celebrações e momentos de espiritualidade, permitindo que os fiéis vivenciem a tradição e o simbolismo desta peregrinação.

“A visita da Imagem Peregrina reforça a devoção mariana na capital cearense e estreita os laços de fé entre a comunidade local e Nossa Senhora de Nazaré. Além disso, representa uma oportunidade singular para aqueles que desejam se aproximar da espiritualidade do Círio de Nazaré, um dos mais importantes eventos religiosos do mundo”, destaca Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

Programação

14 de Fevereiro

10h – Missa de acolhida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré;

14h40 – Visita à Escola Medalha Milagrosa e à Casa de Nazaré;

19h – Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

15 de Fevereiro

8h – Ofício, recitação do terço e exposição da Imagem para visitação;

15h – Visita ao Colégio Christus;

18h – Missa na Capela Sagrada Família.

16 de Fevereiro

A igreja permanecerá aberta durante todo o dia para visitação, conforme a programação das missas.

17 de Fevereiro

6h30 – Missa de despedida na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré;

8h – Saída da imagem com destino a Belém.