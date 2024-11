Imagem Peregrina do Círio de Nazaré visita Câmara dos Deputados e recebe homenagem em sessão solene

Em Brasília, Distrito Federal, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve presente nos dias 26 e 27 de novembro, com uma programação que incluiu visita em santuários, terços, missas e grupos de orações. Um destaque foi a visita à Câmara dos Deputados, às 10h desta quarta (26), durante a Sessão Solene em Homenagem à santa, conhecida como padroeira dos paraenses.

De proposição do deputado federal Joaquim Passarinho, a solenidade é realizada desde 2015, com o objetivo de celebrar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, tradicional festividade paraense de reconhecimento mundial. A visita teve o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Ministério das Cidades

A Imagem Peregrina também esteve na sede do Ministério das Cidades, sendo recebida pelas mãos do ministro, Jader Filho. A santa padroeira dos paraenses percorreu todo o local ao lado da comitiva da DFN.

Devoto da santa, o ministro segurou a Imagem e não conteve a emoção a falar da importância do Círio. "As pessoas têm que conhecer o Círio de Nazaré. Não se trata apenas de uma festividade religiosa, mas é a fé concretizada. Essa energia que sentimos aqui só com a presença Dela é imensa, imagina com uma multidão nas ruas. É inexplicável”, disse.

Ministério do Turismo

No Ministério do Turismo, a santa foi recebida com honras de Estado, trazida diretamente da sessão solene, realizada em sua homenagem nesta manhã, na Câmara dos Deputados.

Esta foi a primeira vez que a imagem de Nossa Senhora visitou o MTur. Emocionado, o ministro Celso Sabino falou sobre a importância da visita. "Muita honra receber a imagem da padroeira do Pará e dos paraenses. Este é um momento de conexão com o exemplo de amor e dedicação que Nossa Senhora, escolhida para ser a mãe de Jesus, representa para todos nós”, declarou.

Confira a programação completa:

26 de novembro

19h30 - Acolhida;

20h - Santuário Nossa Senhora da Saúde, Santo Terço, conduzido pela Ir Denise Cristina e Ir Keller Jenny do Espírito Santo (Frei Gilson).

27 de novembro

8h - Cúria Metropolitana de Brasília;

8h30 - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;

9h - Grupo de Oração Beata Elena Guerra;

10h - Câmara dos Deputados, Sessão Solene em Homenagem à Nossa Senhora de Nazaré;

16h - Santuário Nossa Senhora da Saúde, Santo Terço, conduzido pela Ir M.ª Celina, Ir Teresinha Cecília e Ir M.ª das Graças do Instituto Hesed;

17h Santuário Nossa Senhora da Saúde, Santa Missa, celebrada por Dom Ricardo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília.