Marituba, Breves e Bragança celebram Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (10)

Com o fim da quadra Nazarena em Belém, outras cidades do estado receberam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Neste final de semana, 09 e 10 de novembro, a padroeira dos paraenses foi recebida em 3 cidades diferentes: Breves, Bragança e Marituba. Por lá, a devoção levou os fiéis às ruas.

Em Breves

No final de semana de 09 e 10 de novembro, o município de Breves, localizado na Ilha do Marajó, vivenciou sua tradicional festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré. A Imagem Peregrina chegou ao município no sábado, às 9h, com uma recepção emocionante no Aeroporto Municipal, seguida por uma carreata pelas ruas da cidade. Durante o percurso, a imagem fez paradas para receber homenagens nas comunidades católicas locais, antes de chegar à Igreja de Santa Rita.

Na tarde do sábado, a Imagem visitou locais de grande importância social da cidade, como a penitenciária estadual, a unidade de pronto atendimento, o hospital regional do Marajó e o hospital municipal. A programação foi encerrada na Igreja de São José. À noite, a comunidade se reuniu para a Trasladação, com missa na Igreja Matriz de São José e uma procissão que seguiu até a orla municipal, onde a devoção se intensificou.

O domingo, dia 10, iniciou com a grande procissão do Círio, às 6h, com missa na Igreja Matriz de Sant’Ana, seguida por um trajeto pelas ruas da cidade. O evento teve seu fechamento no ginásio Ferdinando Costa e Silva, com a Missa de Encerramento, marcando a despedida da Imagem.

Em Marituba

Em Marituba, a festividade do Círio de Nossa Senhora de Nazaré teve início na manhã de domingo, 10 de novembro, com a procissão saindo da Comunidade São José Operário, localizada na Rua Chaves Rodrigues. Às 7h30, a imagem percorreu diversas ruas do município, passando por avenidas e ruas importantes, até chegar à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

A missa de chegada foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, que fez questão de ressaltar a importância da festa para a devoção popular.

A festividade continua até o dia 17 de novembro, com momentos de oração e reflexão. Durante a semana, terços e missas serão realizados, com a presença de padres convidados, além de atrações culturais. O encerramento da festividade acontecerá no domingo, com uma missa presidida pelo Pároco, Padre Jeilson Soares.

Em Bragança

Bragança, conhecida por realizar o terceiro maior Círio de Nazaré do estado, celebrou sua 121ª edição no domingo, 10 de novembro. Com o tema “Virgem de Nazaré. Ensina-nos a orar!”, a festividade teve início no dia 3 de novembro, com a chegada da Imagem Peregrina da Paróquia Sagrado Coração de Jesus à Catedral Nossa Senhora do Rosário. A missa de recepção foi presidida por Dom Raimundo Possidônio, Bispo Diocesano, e contou com a presença do Pe. Raimundo Elias, pároco da Catedral.

No mesmo dia, foi realizada a Romaria dos Cavaleiros, uma das principais romarias do Círio de Bragança, que seguiu o trajeto tradicional. Já no dia 1º de novembro, a cidade celebrou a primeira romaria do Círio, a Romaria da Juventude, que partiu da comunidade Nossa Senhora da Conceição, no km 8 da Comunidade Montenegro, e percorreu cerca de 8km até o centro da cidade.

O Círio de Bragança culminou com a grande procissão do domingo, que percorreu cerca de quatro quilômetros, passando pela Igreja de São Benedito e chegando até o Palácio Episcopal, no centro da cidade. A festividade foi marcada por missas, exposições e as tradicionais romarias, que fortaleceram a devoção da comunidade bragantina a Nossa Senhora de Nazaré.