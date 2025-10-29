Forças Armadas realizam Apronto Operacional com mais de 4,5 mil militares em Belém

Belém recebeu, nesta quarta-feira (29), a formatura de Apronto Operacional das Forças Armadas, que reuniu mais de 4.500 militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública. O evento marcou o início das atividades do Comando Operacional Conjunto Marajoara, criado em apoio aos objetivos estratégicos da Força Conjunta, especialmente voltados à segurança da COP 30.

A cerimônia, realizada na Base Aérea de Belém, contou com a presença de autoridades civis e militares, representantes dos poderes públicos e integrantes do Estado-Maior Conjunto Marajoara. O momento mais marcante foi a exibição do efetivo e dos meios empregados, entre aeronaves, viaturas, embarcações e equipamentos militares, que demonstraram o nível de preparo e integração das forças.

O General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, Comandante Conjunto Marajoara, discursou para a tropa e destacou o trabalho conjunto desenvolvido desde maio. Ele ressaltou a importância da coesão e da interoperabilidade entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, em preparação para o maior evento climático do mundo, que terá Belém como sede em novembro de 2025.

Além dos militares lotados na capital paraense, a operação contará com reforços vindos de diversas regiões do Brasil, todos com experiência em grandes eventos. Ao todo, mais de 7 mil militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares atuarão durante a COP 30. O aparato inclui mais de 500 viaturas, entre elas blindados, três helicópteros, 30 embarcações, três navios, 30 aeronaves, 16 drones e quatro sistemas antidrone, para garantir a segurança terrestre, aérea, marítima e cibernética.

Durante o mês de novembro, as Forças Armadas atuarão de forma conjunta e integrada, em apoio e de maneira complementar aos órgãos de segurança pública municipais, estaduais e federais.