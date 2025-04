Fiéis lotam Catedral de Belém durante a Vigília Pascal

Fiéis lotaram Catedral Metropolitana de Belém neste sábado (19/4) durante a Vigília Pascal, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa. Presente em todas as 109 paróquias da Arquidiocese de Belém, esta é considerada a celebração litúrgica mais solene e longa da Igreja Católica, com cerca de quatro horas de duração.

O Sábado de Aleluia, também chamada de Sábado Santo ou Vigília Pascal, é uma celebração solene do Anúncio da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E é devolvido aos sacrários das Igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas, recordando que Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua volta dos mortos, está de volta em nosso meio.

A Vigília Pascal é dividida em quatro partes: Celebração da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística. A cerimônia tem início em ambiente externo, no escuro, ao redor de uma fogueira, onde se acende o Círio Pascal, simbolizando o Cristo como Luz do mundo. Durante a celebração, são proclamadas nove leituras bíblicas que percorrem a história da salvação da humanidade. Após a vigília, haverá procissão com a Imagem de Jesus Ressuscitado, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão.

“Na Vígilia Pascal, ouvimos atentamente e cantamos extasiados a história da nossa salvação, de que como Deus nunca nos abandonou a nossa triste sorte de pecadores. Pelo contrário, como se dispôs a socorrer em nossas fraquezas, recordando-nos que fomos criados para viver em sua amizade. Que a criação não estava perdida, que sempre suscitou no coração do homem o desejo da verdadeira libertação. Extraindo-nos da escravidão do pecado, fazendo-os andar por caminhos novos em sua presença”, disse o monsenhor Agostinho Cruz, sacerdote da Arquidiocese de Belém sobre a Vigília Pascal.

Dom Alberto Taveira Corrêa pediu que os fiéis refletissem sobre os feitos de Deus. “Passem como anjos na criação de deus e adquiramos o olhar de deus sobre a sua obra. Fez bem todas as coisas. Tudo é bonito. Deus não fez nada no rascunho. Acompanhemos as aventuras de alegria e de dor vivida por Abraão. Tentemos descobrir o que estava no coração daquele homem quando lhe foi pedido para sacrificar o próprio filho”, contou.

“Nós não somos homens e mulheres de saudades. Somos homens de realidade e de esperança. (...) Seja qual for o dia que foi batizado, hoje é o dia do seu batismo. O que Deus fez conosco, na graça do nosso batismo, nós fomos mergulhados com Cristo na sua morte, para sair ressuscitados com ele. Essa é a graça do batismo que nós recebemos”, acrescentou.

“Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo é o Senhor, Cristo há de voltar. Vem, senhor Jesus. Nesta noite, mergulhemos de novo no nosso batismo. Experimentemos de novo a grandeza daquilo que está em seu coração”, concluiu.