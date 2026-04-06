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Fiéis católicos celebram Festa da Divina Misericórdia com procissão em Belém

A peregrinação será realizada no próximo domingo (12) em devoção à misericórdia de Jesus

Gabriel Pires
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Procissão da Divina Misericórdia no bairro da Cidade Velha, em 2025 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Em Belém, fiéis católicos celebram, no próximo domingo (12), a 31ª edição da Festa da Divina Misericórdia, celebração da Igreja Católica dedicada à misericórdia de Deus, inspirada nas revelações de Santa Faustina Kowalska, freira polonesa do século XX. A programação inclui procissão com saída às 7h30 da praça Waldemar Henrique, em direção à Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. Promovido pelo Movimento Apostólico da Divina Misericórdia, o evento tem como tema, neste ano, “No meu Coração há uma palavra: conversão”.

A data da programação é comemorada no segundo domingo da Páscoa — também chamado de Domingo da Divina Misericórdia — pois, de acordo com a diretora da Casa da Misericórdia Santa Faustina (CMSF) em Belém, Marta Ferreira, a celebração segue uma orientação atribuída a Jesus misericordioso, que teria indicado à Santa Faustina a realização da festa nessa data. “Este ano, estamos comemorando a 31ª Festa da Divina Misericórdia. Há 31 anos iniciamos esta tradição, que foi criada com autorização de Dom Vicente Zico, pela dona Zenóbia, que foi a nossa fundadora”, comenta Marta.

“A importância da festa é aquilo que Jesus pediu à Santa Faustina: que trouxesse almas para Ele. É por isso que fazemos nove dias de novena em preparação antes da festa. Difundimos valores como a caridade, a conversão e o amor ao próximo, porque, nesta devoção, Jesus fala no diário de Santa Faustina que Ele se dá como a última tábua de salvação para a humanidade. Esse é o legado do movimento: difundir, propagar e divulgar essa devoção para que as almas católicas, em especial a nossa Belém, sejam atingidas”, comenta Marta.

Marta ainda pontua que pessoas de ilhas e municípios próximos vêm para a festa, e até pessoas de locais mais distantes participam da procissão. Ela também menciona o trabalho contínuo da casa durante o ano todo, que inclui ações de caridade, distribuição de alimentos e cafés da manhã para moradores de rua toda sexta-feira, além de levar “uma palavra de conforto, de amor”. “Por isso que a gente se dá de coração. É um trabalho muito bonito. A gente precisa levar, nesse mundo doente, esta misericórdia de Jesus, que é feita por meio das obras de caridade”, diz.

Instituição da festa

O Papa João Paulo II, em maio de 2000, instituiu a Festa da Divina Misericórdia para toda a Igreja Católica, decretando que, a partir de então, o segundo Domingo da Páscoa passasse a ser chamado de Domingo da Divina Misericórdia em todo o mundo. A festa baseia-se nas revelações de Jesus a Santa Faustina Kowalska, oferecendo o perdão total das culpas e penas (indulgência plenária) a quem se confessar e comungar nesse dia.

No dia 22 de fevereiro de 1931, na cela do convento em Plock, na Polônia, irmã Faustina teve uma visão na qual o próprio Jesus se apresentou conforme a imagem que deveria ser pintada. A pintura, realizada por Kazimirowski, foi exposta pela primeira vez à veneração pública durante um ano santo, em Ostra Brama (Wilno), entre os dias 26 e 28 de abril de 1936, por ocasião do tríduo de encerramento do ano santo jubilar de 1935, quando se comemorava solenemente o Jubileu da Redenção do Mundo — os 1900 anos da Paixão do Salvador.

SERVIÇO

Procissão da Divina Misericórdia em Belém

Data: 12 de abril (domingo)

Horário: 7h30 — Início da procissão

Local de saída: Praça Waldemar Henrique — com destino à Catedral Metropolitana de Belém (Cidade Velha)

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