Fibra oferta 1.375 vagas em Processo Seletivo Presencial de 2023; saiba como se inscrever

Com edital publicado no último dia 24 de setembro, o Centro Universitário Fibra, em Belém, segue com inscrições abertas ofertando 1.375 vagas, distribuídas entre 14 cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023. O processo seletivo é destinado para concluintes do Ensino Médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de novembro no portal da Fibra ou até o dia 25, presencialmente, no campus da avenida Gentil Bittencourt. O edital completo também pode ser visualizado online.

Para se inscrever, basta efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 25,00, até o dia 24, em qualquer agência bancária, na internet ou no protocolo da instituição. No dia 25, somente no protocolo da Fibra. Para a inscrição, é indispensável o comprovante de pagamento da taxa e o requerimento, que podem ser acessados no site da Fibra. Em até 72 horas após o pagamento, o aluno pode consultar no site da instituição o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém o horário, data, local e sala da prova do Processo Seletivo.

Nesta edição do vestibular, os cursos ofertados são: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras - habilitação em Português, Inglês e respectivas Literaturas, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. A universidade informou que os candidatos classificados para o primeiro lugar de cada curso receberão bolsa integral.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 26 de novembro, das 15h às 18h. O listão com o nome dos candidatos aprovados deverá ser divulgado a partir do dia 29 de novembro. Os vestibulandos poderão conferir a listagem no quadro de avisos da Fibra e no portal (www.fibrapara.edu.br).

Serviço

Processo Seletivo Presencial - Fibra

Inscrições: até o dia 24 de novembro (portal); até o dia 25 de novembro (presencial)

Onde se inscrever: site da Fibra (portal ); campus Gentil (presencial)

Prova: dia 26 de novembro, das 15h às 18h