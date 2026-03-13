Festival de Moda e Inclusão CicatrizArte valoriza mulheres na ressignicação dos seus corpos

A valorização de mulheres com alopecia, vítimas de escalpelamento e outras condições é o foco do Festival de Moda e Inclusão CicatrizArte, que será realizado neste sábado, a partir das 19h, no Sesc Doca, em Belém, com entrada franca. O evento em parceria entre o Senac e a Universidade da Amazônia (Unama) tenta evidenciar beleza, força e identidade, promovendo autoestima, inclusão e protagonismo feminino.

O Festival CicatrizArte receberá 100 mulheres na busca de ressignificar corpos marcados por cicatrizes decorrentes de escalpelamento, mastectomia, acidentes, cirurgias e outras vivências. A iniciativa reúne moda, beleza, capacitação profissional e apoio emocional, e um desfile inclusivo que celebra a força e a singularidade de cada participante.

As mulheres participaram como ação de preparação da “Oficina de Noções de Passarela”, no Sesc Doca. Foram abordados vários conhecimentos práticos como postura e alinhamento corporal; técnicas de caminhada; expressão facial e presença de palco; giros, poses e finalização; sincronização com trilha sonora; entrada e saída de cena; comportamento no backstage; simulação prática de desfile.

Dentre as participantes estão vítimas de escalpelamento. Os acidentes ocorrem quando as vítimas, na maioria mulheres, tem os cabelos longos enroscados no eixo exposto de motores de pequenas embarcações.

Segundo a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o Pará lidera os registros de escalpelamento no país, com mais de 200 ocorrências entre 1964 e 2022, concentradas, sobretudo, na região do Marajó. As estatísticas apontam que 98% das vítimas são mulheres ribeirinhas, principalmente crianças e adolescentes entre 02 e 18 anos.

Serviço - Festival de Moda e Inclusão CicatrizArte

Local: Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto)

Informações: (91) 4005-9501 do 01 até o 08 (Sesc Doca)

(91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc