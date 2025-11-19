Feriado deve aumentar em 30% movimento do Terminal Rodoviário de Belém

O Terminal Rodoviário de Belém deve ter um aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano passado (2024) no número de passageiros, nesta sexta-feira (20), quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. A expectativa de passageiros no terminal de Belém é de 10.800 embarcados e 3.300 desembarques, totalizando assim 14.100 passageiros.

Dentre os destinos mais procurados dentro do Estado do Pará estão Mosqueiro (Belém), Salinas, Cametá, Vigia, Marudá (Marapanim), Castanhal, Baião, Acará e Tauá.

Já entre os destinos para fora do estado as cidades mais procuradas são Goiânia, Fortaleza, São Luiz, Teresina e São Paulo.