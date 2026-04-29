Feriado de 1º de maio deve movimentar 14,6 mil passageiros no Terminal Rodoviário de Belém

O movimento no Terminal Rodoviário de Belém deve crescer significativamente durante o feriado do Dia do Trabalhador. A expectativa é de 10.800 passageiros embarcando e 3.800 desembarques, o que representa um aumento de 35% em relação ao fluxo registrado em 2025. Ao todo, segundo a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a estimativa é de aproximadamente 14.600 pessoas circulando pelo terminal no período.

Entre os destinos mais procurados dentro do Pará, destacam-se Cametá, Vigia, Marudá, Acará e Tauá, destinos tradicionais para quem busca descanso, praias e visitas familiares.

Já entre as viagens interestaduais, os passageiros têm priorizado capitais do Nordeste e Sudeste, como Salvador, Fortaleza, São Luís, Teresina e Rio de Janeiro.

Viajar durante o feriado também deve pesar mais no bolso dos moradores de Belém. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) aponta aumento nos preços das passagens intermunicipais e interestaduais, além da alta nos combustíveis, o que pressiona o custo total das viagens em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o estudo, realizado no Terminal Rodoviário de Belém, as tarifas intermunicipais, já com a taxa de embarque incluída, ficaram, em média, cerca de 10% mais caras na comparação com o mesmo período de 2025.