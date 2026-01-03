Feriadão: BR-316 tem fluxo intenso de veículos no sentido de retorno à Grande Belém neste sábado (3)

A BR-316 registra fluxo intenso de veículos na tarde deste sábado (3), especialmente no sentido de retorno à Região Metropolitana de Belém, devido ao fim do feriadão de Ano Novo. Desde o início da manhã, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) acompanha o movimento, com foco nos trechos mais críticos e nos cruzamentos com maior concentração de veículos. De acordo com um pré-balanço do Detran-PA, aproximadamente 150 mil veículos saíram da Região Metropolitana de Belém entre o final de 2025 e o início de 2026, com destino a praias, balneários e municípios do interior. Apesar do aumento no tráfego, o retorno está ocorrendo de forma escalonada. No entanto, o órgão alerta que ainda há grande concentração de veículos em cidades como Salinópolis, o que indica que o fluxo de volta à capital deve se estender até o fim do domingo (4).

Segundo o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouvêia, as equipes mantêm monitoramento contínuo das principais rotas utilizadas pelos viajantes durante o recesso.

“Estamos monitorando continuamente as vias de acesso aos principais destinos do feriadão: as estradas de Salinópolis, Mosqueiro, Bragança, Alça Viária com destino a vários municípios. Hoje, especificamente desde às 8h da manhã, a estrada que dá acesso ao distrito de Mosqueiro está apresentando grande volume de veículos com destino à ilha. Isso é importante avisar porque o retorno tem um cruzamento onde convergem os veículos da BR com os de Mosqueiro. Então, esse é um ponto de atenção”, explicou.

Orientações e cuidados no retorno

Durante todo o período, o Detran-PA mantém atuação permanente com equipes de fiscalização, orientação e apoio à fluidez viária, especialmente nos pontos de maior demanda.

“Com o início do retorno, a orientação do Detran é para que os condutores planejem a viagem com antecedência, especialmente nos acessos aos municípios de Ananindeua e Belém, pontos que tradicionalmente registram maior concentração de tráfego”, ressaltou Gouvêia.

A recomendação do órgão é que os motoristas evitem viajar entre 14h e 20h, considerado o horário de pico, quando o fluxo é mais intenso nas principais vias de acesso à capital.

O balanço final das operações realizadas durante o feriadão será divulgado após o encerramento completo do retorno dos viajantes.