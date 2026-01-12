Capa Jornal Amazônia
Fenômeno halo solar chama atenção no céu da ilha de Outeiro

O fenômeno registrado trata-se de um halo solar, um evento óptico natural que acontece na atmosfera superior

Bruna Lima
fonte

O meteorologista também destacou que o fenômeno não está associado à ocorrência de chuvas. (Foto Cledyely Pompeu)

Um fenômeno curioso observado no céu da ilha de Outeiro, em Belém, chamou a atenção de moradores na manhã desta segunda-feira (12). Para explicar o que ocorreu, a reportagem conversou com José Raimundo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo ele, o fenômeno registrado trata-se de um halo solar, um evento óptico natural que acontece na atmosfera superior.

“O halo solar geralmente ocorre quando há presença de nuvens do tipo cirrus, que são nuvens altas. A luz do Sol atravessa essas nuvens, que possuem pequenos cristais de gelo suspensos. Devido à refração e à reflexão da luz nesses cristais, forma-se esse círculo ao redor do Sol”, explicou o meteorologista.

De acordo com José Raimundo, em alguns casos o halo pode apresentar colorações semelhantes a do arco-íris. No entanto, o mais comum é que ele apareça com um aspecto esbranquiçado, como o registrado nas fotos feitas em Outeiro. “Às vezes surge uma leve coloração avermelhada, mas geralmente o halo tem essa aparência clara, formando um anel ao redor do Sol”, acrescentou.

O meteorologista também destacou que o fenômeno não está associado à ocorrência de chuvas. “Pelas imagens de satélite e pelas previsões feitas desde a semana passada, não havia indicativo de chuva para hoje. O que observamos foi apenas a formação de nuvens altas, favoráveis ao surgimento do halo solar”, afirmou.

O halo solar é considerado um fenômeno natural e inofensivo, resultado da decomposição da luz solar ao atravessar os cristais de gelo presentes nas nuvens cirrus. A geometria desses cristais faz com que o círculo luminoso se forme ao redor do Sol, originando o nome do fenômeno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

belém
Belém
