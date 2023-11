Feira do Ver-o-Peso inspira aprendizagem na Escola Albanízia de Oliveira Lima, em Belém

Estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, no bairro do Marco, em Belém, realizaram uma programação na manhã desta sexta-feira (24) alusiva ao Complexo do Ver-o-Peso. A maior feira a céu aberto da América Latina serviu de inspiração para que os alunos discutissem processos históricos, sociais, filosóficos e geográficos de maneira interdisciplinar, a partir de noções como tempo, espaço, território e fronteira.

Uma apresentação de carimbó foi realizada pelos alunos na manhã desta sexta-feira (24) (Foto: Sueanne Freitas)

A professora de Linguagens da Escola Albanízia, Sueanne Freitas, explica que a ideia de abordar o Ver-o-Peso foi discutida no início deste ano entre os docentes e a equipe gestora e, em seguida, proposta aos alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio. Para o evento realizado hoje, os discentes produziram cartilhas, materiais audiovisuais, apresentações de carimbó e uma réplica do relógio inglês presente na Praça do Relógio, feita de papelão.

Réplica do relógio inglês da Praça do Relógio, um dos cartões postais que integra o Complexo do Ver-o-Peso (Foto: Sueanne Freitas)

O Projeto Integrador de Ensino (PIE) da Escola Albanízia foi criado este ano, e inspirou o desenvolvimento de 10 subtemas relacionados ao Ver-o-Peso. As abordagens foram inspiradas na arquitetura do complexo, incluindo o Solar da Beira, o Mercado de Peixe, Mercado de Carne, a Feira do Açaí e a Pedra do Peixe. Além dos espaços próximos ao Veropa, saberes, cheiros e cores inspiraram a produção dos alunos.

“O trabalho culminou com grande excelência. As pesquisas, investigações e trabalhos de campo desenvolvidos pelos alunos foram construídos e materializados com muita disciplina e autonomia, em uma proposta onde, de fato, os discentes foram protagonistas”, avalia a professora.

Jennifer Monteiro é uma das alunas envolvidas no projeto e avalia o evento de maneira positiva. “Minhas impressões são de que foi bem organizado. Além disso, a interação entre os alunos e os professores foi enriquecedora. No geral, fiquei muito satisfeita com a experiência e acredito que o projeto atingiu seus objetivos de forma eficaz”, comenta a estudante do 2º ano do Ensino Médio.