Lula anunciará programa de poupança para estudantes de baixa renda na próxima semana

Na transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiantou que o programa destinado a estudantes de baixa renda, proporcionando-lhes acesso a uma poupança ao concluírem o ensino médio, será divulgado na semana seguinte. A medida, inicialmente projetada para combater o abandono escolar, surge como uma iniciativa para incentivar a educação entre a juventude.

Durante o anúncio, Lula enfatizou que o orçamento previsto pode atingir até R$ 4 bilhões anuais, dependendo do alcance do benefício e das restrições fiscais em vigor, como indicado pelo Estadão/Broadcast. O presidente destacou que a poupança permitirá aos estudantes retirarem o dinheiro no final dos estudos para usá-lo conforme suas necessidades, incentivando responsabilidade financeira.

A proposta, que busca garantir aproximadamente R$ 1 mil por ano a cada estudante, está atualmente em fase de análise quanto ao valor final. Lula ressaltou a importância de combinar o estudo com o trabalho, encorajando os jovens a não se concentrarem apenas nos dispositivos móveis.

O programa, prometido por Lula durante a campanha presidencial de 2022, obteve apoio crucial da ministra do Planejamento, Simone Tebet, no segundo turno das eleições.