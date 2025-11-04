Capa Jornal Amazônia
Feira do empreendedor da Fibra destaca inovação e desenvolvimento sustentável na Amazônia

Evento reuniu alunos, professores e o público em geral em uma programação com palestras, oficinas e projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento regional.

O Liberal
fonte

Feira premiou projetos acadêmicos de alunos da Fibra (Divulgação / Ascom Fibra)

Com o tema “Cidades Inteligentes e Sustentabilidade na Amazônia”, o Centro Universitário Fibra promoveu, na última segunda-feira (3), a 17ª edição da Feira do Empreendedor. O evento reuniu estudantes, professores e visitantes externos em uma programação que incluiu palestras, oficinas e a apresentação de projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento regional.

Durante o dia, o público acompanhou discussões sobre sustentabilidade, inovação e nutrição na Amazônia, além de participar de atividades práticas, como a oficina de reanimação cardiorrespiratória. A programação também incluiu sorteios e ações interativas voltadas à comunidade acadêmica.

O hall e o estacionamento da instituição foram ocupados por estandes com produtos e serviços diversos, entre alimentação saudável, cosméticos naturais, moda, papelaria e artesanato. Marcas locais e nacionais, como Colégio Olimpus, Arara Material de Construção, Boali Healthy Food, Puro Natural, Nutrixx, Natu Café, Atacadão do Suplemento, Amazônia Brechó, Solar Quântico, Labodental, Umami e Casa Belém, participaram da feira, reforçando o vínculo entre empreendedorismo e sustentabilidade.

feira fibra

Entre os projetos acadêmicos apresentados, o destaque foi o “TURPARÁ, Descubra o Melhor do Turismo Paraense”, que recebeu nota máxima e venceu a edição. O “Transporte Estudantil Oferecido (TEO)” ficou em segundo lugar, seguido do “CO₂nnect”, um aplicativo de crédito de carbono. As avaliações foram realizadas à noite, encerrando a feira com o reconhecimento das propostas mais criativas e viáveis.

Criada há 17 anos como parte da formação prática dos alunos de Administração, a Feira do Empreendedor se consolidou como um espaço de experimentação e trocas que estimula o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade amazônica.

 

