Sala do Empreendedor COP 30 é inaugurada no Solar da Beira em Belém; entenda o funcionamento

A Sala do Empreendedor COP 30 de Belém foi inaugurada, na manhã desta sexta-feira (24), no Solar da Beira, parte do Complexo do Ver-o-Peso. O novo espaço é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Pará, e é voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios e da bioeconomia na capital paraense. A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Igor Normando, do diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, e de dezenas de empreendedores locais que já começaram a participar das primeiras consultorias oferecidas no local.

O ambiente foi criado para ser um ponto de apoio e atendimento especializado a microempreendedores individuais (MEI), pequenos produtores e negócios inovadores que desejam atuar de forma sustentável, nos princípios da bioeconomia amazônica.

O espaço oferece serviços gratuitos e personalizados com atenção especial aos empreendedores do centro comercial e aos permissionários do Ver-o-Peso. Estão inclusos no atendimento: orientação empresarial, formalização de negócios, capacitações, acesso a crédito e consultorias em áreas como turismo, alimentação, moda, artesanato e serviços com foco na agenda climática e nos princípios da bioeconomia amazônica.

Prefeito explica a escolha do Solar da Beira para os atendimentos

Prefeito Igor Normando e diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

"O Solar da Beira é o coração da cidade, o coração do Ver-o-Peso. Aqui a gente encontra muitos feirantes e trabalhadores e trabalhadores de qualidade, e que precisam de capacitação para formalizar seus negócios e garantir melhores condições de trabalho", destacou o prefeito Igor Normando, ao ressaltar o simbolismo de instalar a Sala do Empreendedor em um dos espaços mais emblemáticos do centro histórico de Belém.

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a parceria representa mais um passo importante na união entre poder público e instituições de apoio ao empreendedorismo.

"É mais um ponto de acesso que o Sebrae tem, com uma grande parceria com a Prefeitura de Belém. O prefeito, desde o início da gestão, tem buscado o Sebrae para entender cada vez mais a potência do empreendedor local. Essa ação é emblemática porque está no coração da cidade, onde pulsa o comércio, e mostra que estamos trazendo capacitação e inovação para quem faz a economia girar", declarou.

Empreendedores participam de consultorias e aprovam a iniciativa

Sala do Empreendedor COP 30 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Durante a inauguração, dezenas de empreendedores participaram de atendimentos e consultorias oferecidas pelas equipes do Sebrae e da Secretaria Municipal de Economia (Secon). Entre eles, Gisele Soares, de 38 anos, dona de um hortifruti em Belém, que recebeu orientação financeira e já começou a aplicar o que aprendeu.

"Foi excelente e bem rápido. Eu nunca tinha tido uma consultoria assim, e agora vou poder fazer tudo direitinho. Eles me orientaram sobre o INSS, sobre como calcular meu lucro e controlar melhor o que eu ganho. Antes eu não anotava nada, mas agora quero fazer tudo certo. Adorei essa iniciativa, é excelente. Espero só crescer com essa ajuda", contou com entusiasmo.

Outra empreendedora atendida foi Iolete Pimentel, de 53 anos, que trabalha com artesanato e biojoias inspiradas na cultura regional. Ela aproveitou a inauguração para formalizar o negócio e se inscrever em uma capacitação.

"Meu empreendimento faz muito sucesso com os turistas, e eu vim aqui para me formalizar e participar de feiras. O mais importante nessa consultoria foi a parte de capacitação, de aprender a melhorar o negócio. Isso é muito importante porque vem agregar mais às vendas e ao reconhecimento do nosso trabalho", afirmou.

Entenda como funcionará o atendimento

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura e do Sebrae voltadas à preparação dos empreendedores locais para as oportunidades geradas pela COP 30, que será realizada em Belém em 2025. O foco é promover inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e economia criativa, fortalecendo quem já trabalha na base da economia da cidade e estimulando novos negócios com propósito socioambiental. Os atendimentos foram separados em três categorias: básico, intermediário e avançado.

Atendimento básico: abertura e baixa de MEI, alterações cadastrais e emissão de boletos e declarações;

Atendimento intermediário: acesso a crédito, capacitações, oficinas e apoio para participação em licitações;

Atendimento avançado: consultorias especializadas, soluções em inovação e sustentabilidade e conexão com redes de parceiros da COP-30 e políticas públicas da Prefeitura de Belém.