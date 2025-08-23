Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Congresso em Belém discute avanços da medicina de precisão e inovação tecnológica na saúde

O II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, realizado pelo Centro Universitário Fibra, segue até domingo (24) em Belém

Gabriel Pires

Com temas voltados à medicina de precisão e ao uso da inteligência artificial na saúde, o II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde iniciou neste sábado (23), em Belém, e segue até domingo (24). Promovido pelo Centro Universitário Fibra, o evento reúne profissionais, estudantes e pesquisadores no Hotel Princesa Louçã, na capital paraense, para debater os desafios regionais e os avanços científicos no contexto da realidade amazônica.

A abertura da programação foi conduzida pelo reitor do Centro Universitário Fibra, o professor Vicente Noronha. “O segundo congresso de Medicina, Inovação e Saúde já estava gerando uma expectativa muito grande. Trabalhar junto à comunidade acadêmica, promovendo a saúde e bem-estar, é muito importante. Nós trabalhamos a área da saúde no Centro Universitário de Fibra. Estamos fazendo muita diferença, promovendo eventos desse porte, em que se propaga o saber científico de uma maneira muito concreta e que os atores envolvidos são extremamente qualificados”, observa o gestor.

image Vicente Noronha - reitor da Fibra (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Sobre a escolha dos temas relacionados à inteligência artificial na medicina, o presidente do congresso, David Bichara, destaca que a tecnologia tem sido cada vez mais incorporada à área da saúde. Segundo ele, é fundamental acompanhar essa tendência e integrá-la à prática profissional. “Esse é um tema que vem sendo discutido na academia. Hoje, o mundo inteiro discute inteligência artificial e medicina de precisão. São recentes avanços que vão transformar, de sobremaneira, a saúde da população mundial. Já estamos vendo que as pessoas estão vivendo mais”, afirma o médico.

congresso

“A inteligência artificial e a medicina de precisão estão resolvendo várias doenças que antes a gente não tinha tratamento. Como exemplos, nós temos, por exemplo, as roupas vestíveis. Hoje, uma pessoa paraplégica coloca uma roupa tecnológica e pode andar. Há também a inteligência epidérmica, em que você faz medicamento através da epiderme. Ainda vemos os óculos inteligentes. Uma pessoa que não tem visão coloca esse acessório e basta apontar o dedo para o livro e esse óculos lê um livro, reconhece pessoas, reconhece cédulas de dinheiro”, acrescenta Bichara sobre a tecnologia na medicina.

Troca de experiências

Segundo Bichara, o evento é um momento de trocar experiências e informações entre profissionais da saúde, acadêmicos e pesquisadores. “Além da programação, que está trazendo as inovações de tecnologia, estamos com uma novidade na feira, que é o lançamento de um aparelho para fazer hemograma. E ainda, estamos com quatro jornadas paralelas. Jornada de oncologia, jornada de anestesiologia, jornada de inovações em biomedicina e uma jornada comemorativa aos 70 anos do Amaral Costa Medicina Diagnóstica”, enfatiza.

image David Bichara - presidente do Congresso (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O congresso também marcará o lançamento de duas publicações voltadas à saúde na região: “Mudanças Climáticas e Doenças Infecciosas na Amazônia: uma reflexão para a COP da floresta” e “Exames Complementares em Cardiologia: guia essencial para estudantes e profissionais”. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente aos participantes. A programação inclui ainda a criação da Rede Amazônica de Medicina de Precisão/Saúde de Precisão, que nasce com a proposta de reunir profissionais e centros de pesquisa em torno de práticas médicas personalizadas. Quem assinar aa ata de fundação passarão a ser reconhecidos como sócios fundadores da iniciativa.

Jornada

A Jornada de Oncologia é apontada como um dos principais destaques do congresso. Sob a coordenação do médico oncologista José Luís Carvalho, a programação será dedicada ao debate sobre os tipos de câncer mais incidentes na região, entre outros temas. Ele acredita que as inovações debatidas no evento são essenciais para o tratamento de diversas doenças.

image José Luiz Amorim de Carvalho - presidente da II Jornada Amazônica de Oncologia (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Os palestrantes locais estão em um ritmo acelerado, integrando todas as áreas da medicina e da oncologia nesta fase de inovação em saúde É importante pontuar que a máquina não vai substituir o homem, mas que pode nos dar auxílio na evolução do tratamento oncológico. Temos que ter um tratamento mais assertivo, que importe em um resultado e um viver bem muito melhor”, observa o médico.

Aprendizado

O estudante de medicina Vitor Rocha, de Castanhal, participou do congresso motivado pelo tema da inteligência artificial na medicina. Ele destacou que a evolução das novas tecnologias exige que os profissionais estejam preparados para acompanhar mudanças e buscar novos padrões de conhecimento, capazes de lidar com a revolução tecnológica que também chega à área da saúde.

image Vitor Rocha - estudante de medicina (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Segundo ele, participar de eventos como esse é uma forma de se atualizar sobre o que está acontecendo na prática médica e social. “Como as novas tecnologias estão evoluindo a cada dia, isso também se reflete na área médica, o que despertou minha atenção. Existe a necessidade de sempre buscar novos horizontes, novos padrões de conhecimento e entender como nos portar diante da revolução tecnológica que está chegando à medicina e à sociedade”, relata.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

congresso de saúde

Inteligência artifical

inovações

fibra

medicina
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Açaí 'vetado' na COP 30? Engenheiro florestal contesta proibição e defende consumo seguro

O profissional defende fiscalização e certificação em vez de proibição e critica desconhecimento sobre a culinária amazônica

16.08.25 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda