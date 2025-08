Feijoada do Papai reúne dezenas de famílias neste sábado (2), em Belém

Com muita alegria, música e solidariedade, dezenas de famílias participam, neste sábado (2), da tradicional Feijoada do Papai, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O evento celebra o Dia dos Pais de forma antecipada, em um dia especial marcado por homenagens, surpresas e momentos de confraternização.



Realizada na Assembléia Paraense, a feijoada já se tornou uma tradição em Belém e tem como objetivo arrecadar fundos para a realização do Círio de Nazaré, além de apoiar as obras sociais da Paróquia de Nazaré. A edição de 2025 conta com uma programação animada e cheia de sabor, com feijoada completa, tira-gostos à vontade e sorteio de prêmios para os participantes.



A festa é embalada por apresentações musicais de grandes nomes da música paraense. O pagode contagiante de Vaguinho DB, um dos principais artistas do gênero em Belém, anima o público ao lado de convidados especiais como Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú, Gigi Furtado e Márcio Newber.

Durante a programação, também foi feita a apresentação oficial de dois dos principais símbolos do Círio: a camisa oficial da edição 2025 e o carro oficial, que conduzirá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém em outubro.