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Fazenda da Esperança inicia campanha para arrecadar proteína e garantir alimentação de acolhidos

Frango, carne e linguiça estão entre os itens mais urgentes para manter a rotina de alimentação

Gabriel Pires
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Comunidade terapêutica em Mosqueiro lança campanha urgente (Foto: Reprodução | Facebook)

Em meio ao aumento da demanda, a Fazenda da Esperança, localizada em Mosqueiro, distrito de Belém, lançou uma campanha para arrecadar doações de proteínas e seguir mantendo a alimentação e acolhendo pessoas em recuperação. Frango, carne e linguiça estão entre os itens mais urgentes para manter a rotina de quem busca recomeçar dentro da comunidade terapêutica.

O responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, Luciano de Figueiredo, explica que a doação de proteínas é essencial para manter a alimentação das pessoas acolhidas. Segundo ele, a unidade atende mais de 100 pessoas, que realizam quatro refeições por dia, e a proteína é o item que mais pesa no orçamento. Luciano ainda acrescenta que, normalmente, as doações recebidas são de frango, salsicha, carne e peixe.

Luciano afirma que são necessários, em média, de 60 a 70 quilos de proteína diariamente para suprir a demanda de acolhidos e voluntários que vivem na comunidade terapêutica. “As doações são muito importantes, porque, como somos uma obra social sem fins lucrativos, contamos sempre com a colaboração e a boa vontade dos voluntários. Essas contribuições nos ajudam a desenvolver a obra, pois, com elas, conseguimos colocar outros projetos em andamento, como iniciativas de educação e esporte dentro da fazenda”, diz. 

Reforço institucional

O responsável pela comunidade ainda pontua que as doações de alimentos também permitem reorganizar a rotina da instituição e aliviar a carga sobre os voluntários. E explica que, quando há esse apoio, os “padrinhos”, que são os voluntários responsáveis pelas vendas externas, podem permanecer mais tempo na obra e se dedicar diretamente aos acolhidos e aos projetos internos. 

“Com as doações, principalmente de proteína, a gente consegue manter de pé iniciativas como o nosso projeto de informática, a nova sala de informática e o projeto de esporte com o jiu-jítsu”, afirmou. Ele reforça que a continuidade dessas ações depende desse apoio: “Então, é um apelo que a Fazenda faz”.

“Nosso pensamento não é estagnar, é sempre buscar melhorias. E, para que isso aconteça, precisamos muito da ajuda dos voluntários. Por isso fazemos esse clamor, esse pedido a todos que se sentirem tocados: um pouco de cada um se torna muito”, completa Luciano

Como doar?

Para contribuir com a campanha, os interessados podem entregar as doações diretamente no escritório da Fazenda da Esperança na Arquidiocese de Belém, localizado na Avenida Governador José Malcher, nº 915, em Nazaré. E ainda, entrar em contato pelo número (91) 98401-9632 para combinar a entrega. Também é possível ajudar por meio de transferência via chave Pix 48.555.775/0097-00. 

Sobre a Fazenda da Esperança

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica internacional, reconhecida pelo Vaticano, focada na recuperação de dependentes químicos e pessoas com depressão. O tratamento não utiliza medicamentos e baseia-se em um tripé: trabalho, convivência e espiritualidade.

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Belém
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