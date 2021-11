Familiares celebram missa de um ano de falecimento do jornalista e professor João Carlos Pereira 

Familiares e amigos do jornalista, escritor, professor e pesquisador do Círio, João Carlos Pereira, se reúnem às 19h30, desta quarta-feira (10), na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, na avenida Governador José Malcher, em Belém, para a missa de um ano de falecimento do colaborador do Grupo Liberal, por quase quatro décadas.

O professor de Língua Portugues, Literatura e de Técnica de Redação, que contribuiu com a formação de gerações em Belém, faleceu em 10 de novembro de 2020, aos 61 anos, vítima da covid-19, deixando saudosos um vasto grupo de alunos e colegas de profissão tanto no jornalismo quanto na Universidade da Amazônia (Unama), na qual lecionou, e, ainda, na Academia Paraense de Letras, onde ocupava uma cadeira na APL como imortal da palavra.

João era articulista do jornal O Liberal, colaborador não apenas do Caderno de Cultura, ele era acionado para escrever sobre temas diversos, e era também o comentarista cativo da transmissão ao vivo do Círio de Nossa de Nazaré, pela TV Liberal, por 19 anos.

Em 2020, ele ainda participou da cobertura jornalística da festa religiosa pela emissora. Em outubro de 2020, ele testou positivo para covid-19, e, no começo de novembro, faleceu.

"Há um ano vivo na ausência do filho e do pai. A saudade é diária e, em alguns momentos, quase que enlouquecedora. O silêncio da falta grita muito alto e o choro vem. Ele ainda vem com frequência, mas me pego rindo, entre lágrimas, da bronca que imagino que ele me daria, ao me ver chorando", contou a filha do jornalista, a psicóloga Mariana Pereira, nesta noite de terça-feira (10).

Mariana recordou que o pai sempre a aconselhava para que não chorasse, porque as coisas não iriam se resolver com o choro. "E ele tinha razão. Não resolve, mas alivia. Alivia a saudade e o medo do desamparo. Há um ano meu telefone não toca, com o rosto dele aparecendo na tela. Há um ano eu não ligo para ele só pra perguntar se ele estava bem e, como resposta, recebia uma leve bronca por ter atrapalhado o momento em que ele estava trabalhando. Mas no final da ligação sempre vinha: “tô bem, minha filha. Obrigadinho pela preocupação. Há um ano não escuto “obrigadinho”, com o sotaque português que ele fazia. Que falta", disse Mariana, emocionada.

A jornalista do jornal O Liberal, Clara Costa, manteve uma amizade duradoura com João. "Meu grande amigo", afirmou ela, nesta noite de terça-feira (9), recordando que em seguida, dos tempos em que ela e João, ainda, no Colégio Moderno, chegaram a dar aulas, juntos, de português e de técnicas de redação.

"E depois nos encontramos na redação de O Liberal. João era ,sim, uma verdadeira enciclopédia. Dono de uma vasta cultura, dominava diversos assuntos. Nos últimos anos, por ser cronista fixo, das segundas, da Cultura, nós nos falávamos quase todos os dias. É uma perda que sinto na vida pessoal e profissional. Eu sempre recorria ao conhecimento e à memória dele", disse Clara Costa.

HOMENAGEM DA TV LIBERAL E DOCUMENTÁRIO

Em outubro passado, João Carlos Pereira foi homenageado pela TV Liberal, com o documentário "João de Nazaré". O filme de 65 minutos, tem a direção da cineasta Angela Zoé, com roteiro do jornalista André Laurent, e traz depoimentos inéditos de João. Realizado e exibido pela emissora, o documentário pode ser acessado na sessão Documentário no GloboPlay.

No documentário, com envolvimento direto do diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães, o público confere histórias contadas por um dos maiores pesquisadores da maior festa religiosa do Brasil. Além dos depoimentos, o trabalho valoriza o João Carlos Pereira escritor, sob uma perspectiva pouco conhecida: o João poeta.