Família que morreu com a queda do avião monomotor em praça é enterrada em Indiaporã (SP)

Em São Paulo, neste domingo (24), foram enterrados os corpos de quatro vítimas da queda do avião monomotor em uma praça de Jaboticabal (SP )no Cemitério Municipal de Indiaporã. O acidente aconteceu na manhã de sábado (23). A prefeitura de Indiaporã decretou luto de três dias pela morte das vítimas.

O corpo do piloto da aeronave, Delcides Menezes Tiago, também foi velado no Velório Municipal de Monte Alto (SP), onde vivia, neste domingo. Delcides era empresário, proprietário de uma rede de ótica na região de Ribeirão Preto (SP). Ele deixa esposa e filha.

As outras quatro vítimas eram sogros, cunhado e a prima da esposa de Delcides, e eles foram enterrados em Indiaporã, a saber: Renata Garcia Nogueira, de 39 anos, esteticista; e Edson da Silva Teles, de 42, trabalhava em uma empresa terceirizada de transporte de cana na região de Fernandópolis (SP).

VEJA MAIS

Também estavam na aeronave Eduarda Garcia Silva, de 15, estudante da segunda série do ensino médio - sobrinha de Renata e Edson; José Ricardo da Silva Teles, de 5.

Avião tinha excesso de passageiros

Após cair, o monomotor pegou fogo e explodiu. Moradores próximos viram a queda e se desesperaram com a cena. Duas vítimas morreram carbonizadas no local, enquanto uma terceira chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Não há informações sobre como ocorreram a quarta e a quinta mortes. As causas da queda vão ser investigadas.

O avião era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, fabricado em 2012 e com capacidade para piloto e mais três passageiros. A aeronave era da categoria experimental, tinha situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas estava com mais passageiros do que o permitido, já que as cinco pessoas que morreram estavam a bordo.

De acordo com apuração da EPTV, no local, o monomotor saiu de Monte Alto (SP) para Fernandópolis (SP). Na volta, não teria conseguido pousar em Monte Alto e seguiu para Jaboticabal, onde caiu.