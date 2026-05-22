Família denuncia demora na regulação de leito para idosa com fratura no fêmur em Abaetetuba

A família da idosa Antônia Pinheiro de Castro, de 80 anos, denuncia que, mesmo após duas semanas de espera por atendimento devido a uma fratura no fêmur, ela ainda não conseguiu um leito cirúrgico no Hospital Maradei. Internada em um hospital de Abaetetuba, a idosa é acompanhada pelos familiares após sofrer uma fratura no fêmur.

Há 13 dias de espera, a filha da idosa, Josilene Castro, diz que a preocupação é o agravamento do quadro da mãe, que sofre com dores. “A minha mãe está com uma fratura no fêmur e está precisando fazer uma cirurgia. Aqui no hospital de Abaetetuba não realizam o procedimento. Ela precisa de um leito com UTI em Belém. E ainda está aguardando resposta [para transferência]. O hospital informou que ainda não há retorno sobre o leito”, diz Josilene.

“A situação atual dela é que ela se encontra no mesmo estado, com muita dor, não pode ser tocada, pois sente muita dor. Ela tem Alzheimer, além de outras debilidades de saúde, como problema de vesícula, pela qual já passou por cirurgia de remoção. Ela sente muita dor, muita dor mesmo, não pode nem ser tocada. Quando vão fazer algum tipo de ação ou medicação, ela grita muito. Esse é o quadro atual dela”, diz.

Para conseguir uma resposta mais rápida, a família chegou a recorrer ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). “Então eu fui ao Ministério Público, e eles me deram um prazo até a quinta-feira. Se não conseguisse esse leito, era para eu retornar ao Ministério Público. Ainda não tivemos nenhuma resposta, não foi providenciado o leito. Então, agora foi para o Judiciário, para o juiz determinar”, relata.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), que, por meio da assessoria de imprensa, repassou que o caso é de responsabilidade do município, uma vez que o Hospital Maradei tem regulação municipal.

A reportagem também procurou à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e ao MPPA e aguarda retorno. O espaço segue aberto.