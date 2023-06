Exposição 'Mundo Jurássico' chega a Belém com réplicas de dinossauros em tamanho real

Esculturas realistas de dinossauros pelos corredores são a atração da exposição “Mundo Jurássico”, que chega a Belém em julho. A mostra acontece entre os dias 3 e 30 de junho, com visitação gratuita, no Parque Shopping Belém. O mês das férias escolares foi escolhido pela organização para atrair as crianças e seus familiares.

Ao adentrar a exposição, os visitantes terão a oportunidade de se aproximar de vários dinossauros de diferentes espécies, em tamanho real, que apresentam movimentos e emitem sons característicos. A ambientação foi projetada para permitir aos visitantes um mergulho no habitat natural dos famosos répteis pré-históricos. Além disso, os participantes podem interagir com a tecnologia de realidade virtual, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

As crianças também poderão subir em um dos dinossauros para tirar fotos. Os pequenos com altura mínima de 1,40 metros terão a oportunidade de se aventurar em cima do dinossauro especialmente projetado para essa interação.

Réplicas

O processo de fabricação das réplicas foi desenvolvido por um grupo de engenheiros que está sempre em contínua revisão, para incorporar os avanços tecnológicos que surgem a todo o momento. A parte científica/educativa ficou a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

As reproduções são feitas de esqueleto de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos, preenchimento corporal com espuma de alta densidade e manualmente esculpidos com aplicação manual de tripla camada de borracha de silicone, pintada com tinta a prova d'água para instalações indoor e outdoor.

Entre as réplicas destaca-se o mais temido e conhecido de todos os dinossauros: o Tiranossauro Rex. Ele possui 13 metros de comprimento, seis metros de altura e pesa 900 kg. O réptil, cujo nome significa “lagarto tirano rei”, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje.

Tecnologia avançada

A exposição "Mundo Jurássico" desperta o interesse do público devido ao incrível realismo das réplicas expostas, possibilitada pela sofisticada tecnologia: todas as esculturas são animatrônicas, com movimentos e sons autênticos.

Serviço

Exposição “Mundo Jurássico”

Período: 03 a 30 de julho

Local: praças 1 e 2 do Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300)

Horário: segunda a sábado, 10h às 22h e domingos de 12h às 22h.