Exposição de miniaturas entra em cartaz no Shopping Bosque Grão-Pará

No mês das crianças, os fãs do mundo dos super-heróis e personagens de filmes e séries famosas terão a oportunidade de conferir as atrações da programação do Bosque Geek, que inicia neste sábado (01) com a abertura da exposição “BR Toys Collection” no Shopping Bosque Grão-Pará.



O universo dos personagens mais queridos pelas crianças e adultos será apresentado na mostra, que ficará em cartaz até o dia 30 de outubro e reunirá mais de 500 miniaturas, confeccionadas na escala 1/6, com proporção baseada no tamanho de cada figura famosa.



De acordo com o organizador da exposição, Marcel Amazonas, o público poderá conferir de perto a qualidade das miniaturas de super-heróis, inclusive as caricaturas dos personagens que fazem parte da famosa Liga da Justiça. “A edição da exposição deste ano está bem especial, pois também terá muitas figuras conhecidas de filmes e séries atuais, além de personalidades do esporte”, explicou.

A mostra contará com figuras conhecidas de filmes e séries atuais, além de personalidades do esporte (Divulgação)



Colecionador profissional, ele conta que começou a adquirir as miniaturas há 20 anos e sempre busca encontrar os bonecos em lojas especializadas do ramo e revela que há alguns personagens bem raros presentes em sua coleção. A mostra já ocorreu em diversos lugares e vem conquistando cada vez mais o público. “No início era um hobby, mas busquei me profissionalizar ao longo dos anos e organizar a exposição já se tornou uma das minhas fontes de renda, inclusive pretendo levar essa mostra para as regiões Sul e Sudeste do país”, ressaltou.



O gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca, destacou que a exposição “BR Toys Collection” é o grande destaque da programação do Bosque Geek, que seguirá ao longo do mês com outras atrações, como, por exemplo, gincanas, apresentações livres de Kpop, além do concurso de cosplay. “Como estamos no mês das crianças, pensamos em trazer atrações, que se conectam ao universo infantil e também despertam a curiosidade deste público. Por isso, resolvemos trazer novamente a exposição de miniaturas, que é um grande sucesso, pois agrada a garotada e também os adultos”, destacou.



Serviço:



Exposição “BR Toys Collection”



Local: Shopping Bosque Grão-Pará



Período: 01 a 30 de outubro



Horário: 10h às 22h



Entrada gratuita