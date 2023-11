Excesso de exposição ao calor pode causar doenças de pele, alerta especialista

O corpo humano necessita de muitos cuidados, mas com o aumento da temperatura, eles precisam ser redobrados, principalmente com a pele. Maior órgão do corpo humano, a pele precisa de uma atenção especial. Conforme a dermatologista e infectologista Marília Brasil Xavier, que é professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), o calor é associado à radiação solar e, por conta disso, as doenças de pele que surgem nas pessoas são consequências da longa exposição a esse período.

“Existem danos causados pela incidência dos raios solares. Essas doenças causadas pela incidência são consequências a curto prazo e a longo prazo. Então, queimaduras por incidência solar, reações cutâneas, irritações, elas podem existir pela incidência direta do sol, exposição ao sol, causando as queimaduras. A longo prazo, as radiações solares causam o câncer”.

Segundo a dermatologista, quando ocorre o aumento da temperatura, o corpo humano precisa de um tempo para a adaptação, desta forma, regulando a temperatura, o que nem sempre acontece com facilidade, por conta da necessidade de aumentar a sudorese. Logo, a glândula sudorípara vai precisar trabalhar mais para poder controlar esse suor, o que pode provocar irritações na pele, com o entupimento dessas glândulas. Podendo provocar a aparição da chamada brotoeja em crianças e em idosos também.

Dermatologista e infectologista Marília Brasil Xavier (Foto: arquivo pessoal)

“Por outro lado, esse calor, esse aumento da temperatura e esse suor exagerado, facilita também a quebra da barreira da proteção da pele. A gente fica mais suscetível com o calor e a umidade a determinada penetração de alguns agentes infecciosos, você tem também os fungos, as micoses, principalmente na região de virilha e axila. Você acaba encontrando as micoses ou mesmo doenças causadas por doenças bacterianas”, reforçou Marília.

Sintomas

A médica lista os sintomas que algumas doenças podem apresentar e que se não tiverem o cuidado adequado podem se tornar algo mais sério. “Os sinais e os sintomas são diferentes, são diversos, habitualmente são irritações, surgem as bolinhas, as irritações avermelhadas, podem surgir coceiras. Podem prejudicar a qualidade de vida, inclusive, complicando a médio prazo, com uma irritação infecção mais séria”.

Calor prejudica doença

Em Belém, a estudante de Direito Poliana Silva, de 21 anos, conta que foi durante o início da onda de calor na cidade que ela apresentou os primeiros sintomas da doença impetigo, provocada por uma infecção bacteriana. Ela afirma que a doença foi agravada pelas altas temperaturas.

“Quando começou a alta onda de calor em Belém, comecei a sentir muita ardência na minha pele. No meu rosto começou a aparecer umas espinhas. Depois umas espinhas por outras partes do meu corpo. Como eu pego muito sol, começaram a evoluir, a espocar. Quando vi, já tinha uma parte do meu rosto totalmente com feridinhas. Fui ao dermatologista e ele me explicou que já tenho uma pré-disposição de ter alergias na minha pele. Com a exposição do meu rosto ao sol e com o suor com as ondas de calor, elas vão deixando a minha pele mais sensível. Foi aí que apareceu o impetigo”.

Por conta disso, a estudante precisou se cuidar mais para evitar o agravamento da doença por conta do calor. “Fiquei uma semana afastada do trabalho, até mesmo para evitar o contato. Na minha casa, a gente comprou um climatizador para tentar resfriar a casa o máximo possível. Agora, como eu tive que voltar a trabalhar, estou tendo cuidado com protetor solar, óculos e bonés, para tentar não deixar o meu rosto ficar exposto ao sol”, relata Poliana.

Cuidados com a pele

Devido a esses problemas, a médica explica que a pele precisa ser muito bem cuidada, visto que é a primeira barreira de proteção, uma proteção mecânica, imunológica e também é a responsável por regular a temperatura do corpo, com o sistema neuroendócrino. Contudo, é de fundamental importância como barreira de proteção.

“Por isso que a higiene da pele é fundamental. No banho, tem que ter cuidado porque, às vezes, por causa do calor, as pessoas tomam 3 a 4 banhos e usam sabonetes para ficarem limpos, o que acaba quebrando a barreira da pele. Porque o fato de você suar demais não significa que você está com a pele hidratada, então a pele precisa ser limpa, com sabonetes adequados, conformidade inclusive, tanto preferência os sabonetes líquidos, que não tenham tanto detergente na sua composição. Então, sabonetes mais neutros e fazer a hidratação depois do banho, conforme também o tipo de pele, a idade, a questão da faixa etária é fundamental”, reforça a infectologista Marília Brasil Xavier.