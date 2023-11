Vai ter horário de verão em 2023? Entenda como a onda de calor pode mudar tudo

Todos os anos, os brasileiros voltam a perguntar: vai ter horário de verão? O assunto sempre é polêmico por dividir opiniões. O ajuste no relógio objetiva aumentar o aproveitamento da luz solar durante o dia e, com isso, reduzir o consumo de energia elétrica, já que poderia-se aproveitar mais tempo de luminosidade natural.

Com as ondas de calor afetando boa parte do país, a economia de energia está cada vez menos relacionada ao uso da luz, já que ligar os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, por exemplo, é praticamente uma regra.

Vai ter horário de verão em 2023?

A resposta é direta: em 2023 não haverá horário de Verão, porém, as discussões sobre o tema continuam. De acordo com Carlos Raupp, conselheiro do Crea-SP, meteorologista, em uma entrevista ao Portal UOL, como a mudança no horário de verão não influencia as condições climáticas, a única coisa que mudaria com o horário de verão seria o tempo de luz natural.

Ele destaca ainda que esse aumento da demanda por energia, em condições climáticas severas, tem seu pico durante as tardes, justamente quando as temperaturas estão mais intensas. Segundo o conselheiro, o adiantamento em uma hora não seria suficiente para alterar significativamente esse quadro.

“A mudança no horário de verão não deve influenciar as condições climáticas, ou seja, não há um embasamento teórico e científico que leve a crer que o horário de verão vá modificar a dinâmica atmosférica. A única coisa que mudará é o horário do máximo e do mínimo da temperatura, mas não modificará as condições climáticas e a dinâmica atmosférica”, comenta Raupp.

Quando terminou o horário de verão?

No início de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro assinou decreto revogando o horário de Verão. A alegação na época era de que a medida vinha representando economia de energia relativamente baixa e poderia causar desgastes na saúde da população com a alteração.

Dicas de como economizar energia

Para um consumo consciente de energia, Carlos Raupp dá algumas dicas, como usar o ar-condicionado e ventiladores de forma consciente, além de adotar hábitos como banho frio nos dias mais quentes.

“Não utilizar o ar-condicionado no máximo, ou seja, na mínima temperatura, utilizar numa temperatura adequada, que permita um conforto térmico. Com relação ao uso de ventiladores em casa, utilizar o ventilador somente quando estiver alguém naquele ambiente, então, quando sair do ambiente pode desligar. O calor intenso é uma boa oportunidade para você economizar o uso do aquecedor, você pode tomar, por exemplo, banho frio e economizar energia associada com o uso do aquecedor”, diz.