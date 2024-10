Evento solidário reúne experimentos científicos em Belém; veja como participar

Diversos experimentos científicos vão ganhar destaque em um evento solidário que será realizado em Belém. Intitulado como "Égua do Show", o evento vai disponibilizar ingressos para quem doar 1kg de alimento não perecível e/ou 1kg de ração para cães e gatos. Os alimentos serão doados para instituições de caridade. A programação, realizada pelo projeto "Égua da Ciência", será no dia 25 de outubro, a partir das 18h, no ginásio da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), em Belém.

De acordo com o professor de química Ricardo Rêgo, integrante do projeto Égua da Ciência, o objetivo do evento é abrir os portões da universidade para a comunidade em geral, aproximar todos do mundo científico de forma imersiva e interativa, além de incentivar a solidariedade.

“Queremos promover a demonstração da ciência e mostrar à sociedade como o conhecimento científico pode transformar vidas. Além disso, apoiar entidades locais arrecadando alimentos não perecíveis e ração para cães e gatos, com múltiplas apresentações culturais, unindo diversão, aprendizado e solidariedade”, disse Ricardo.

Projeto Égua da Ciência

Criado em 18 de abril de 2023, o projeto "Égua da Ciência" busca inserir a alfabetização científica nas comunidades em geral, rompendo fronteiras e democratizando a ciência. Desta forma, fazendo com que a “ciência” seja de fácil acesso e que tenha um significado, tendo como aliada dos seres humanos em todo mundo, utilizando vocabulário bem paraense do “Égua da Ciência”. Atualmente o projeto conta com a participação dos professores Ricardo Rêgo (Química); Tania Oliveira (Biologia); Leandro Neves (Biologia); Márcio Oliveira (Cientista da computação).

Como participar?

O show é aberto para todas as idades. Basta levar os alimentos não perecíveis e/ou ração na bilheteria do ginásio no dia do evento. Essas doações também podem ser feitas nos seguintes pontos: campus da Ufra, no bairro Curió-Utinga; Curso Heringer, no bairro do Marco; e no Curso Albert Einstein, no bairro da Pedreira. Todos localizados em Belém.

Serviço

ÉGUA DO SHOW - COM A TURMA DO ÉGUADACIÊNCIA

Data: 25 DE outubro DE 2024

Horário: 18h (abertura dos portões)

Local: Ginásio da Ufra, Estr. Principal da Ufra, 2150 - Curió-Utinga, Belém - PA

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães ou gatos

Mais informações: (91) 98117-3189

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)