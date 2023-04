Evento reúne profissionais da saúde em ação de conscientização sobre Parkinson

Nesta terça-feira (11), o Boulevard Shopping Belém será palco de um evento especial em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. A ação ocorrerá das 12h às 21h, no lounge do piso 3, com diversas palestras voltadas para a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce.

O evento “Caminhar com Parkinson” tem como objetivo aumentar a conscientização pública sobre a doença. Em parceria com a clínica Grunvald, a programação contará com 9 palestras que vão destacar temas como: a importância das atividades físicas; orientações nutricionais; adaptação da casa para pacientes; entre outros.

Serviço: Evento Caminhar com Parkinson

Onde? Lounge do piso 3, do Boulevard Bélem

Quando? 11 de abril

Horário? Das 12h às 21h