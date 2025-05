Evento reúne café, música e brechó para conscientização sobre sustentabilidade e bem-estar em Belém

Para isso, uma boa alternativa é socializar de forma consciente, com leveza, responsabilidade e propósito, como em um encontro que ocorrerá no sábado (17), em Belém. A ideia é mostrar que é possível se divertir sem excessos, valorizando o que é feito com cuidado e respeito, tanto com as pessoas quanto com o planeta.

No cardápio do evento, cafés especiais e drinks produzidos com ingredientes de qualidade e origem artesanal. Para quem busca opções mais sustentáveis e inclusivas, a Padaria Verde Rosa oferecerá delícias veganas, reforçando a importância de escolhas alimentares mais conscientes.

A programação também inclui o brechó Bora Garimpar Belém, que leva ao evento uma curadoria de peças únicas e atemporais, incentivando o reaproveitamento e o consumo responsável na moda. Já a música fica por conta do DJ Bixo Selecta, que traz o charme dos vinis para embalar a manhã com um clima de conexão e bem-estar.

Segundo o idealizador da programação Jorge Guimarães, proprietário do Verô Café, onde ocorrerá o evento, o VERÔ MOV é uma proposta para quem quer aproveitar o dia com leveza, saúde e consciência. “É um convite para viver o presente com mais presença, boas energias e boas companhias”, afirma.

Serviço

VERÔ MOV

Data: 17/05/25

Horário: 09h

Local: Verô Café

Endereço: Rua Jerônimo Pimentel, 861