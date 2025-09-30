Evento em Belém discute políticas públicas, fortalecimento da juventude e clima na região amazônica

Belém receberá, de 2 a 6 de outubro, a I Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia. O encontro, no hotel Beira Rio, no bairro do Guamá, irá discutir políticas públicas, fortalecimento da juventude e clima na região. Com a participação de cientistas e pesquisadores, estarão presentes 28 jovens líderes dos estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins, que irão tratar sobre estratégias para a transição justa e o empoderamento climático.

O evento é uma realização do Instituto Cojovem (Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável), que defende a redução das emissões de carbono, o fortalecimento das juventudes e a diminuição das desigualdades sociais. A cúpula segue a agenda da Cojovem para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá na capital paraense em novembro.

Programação

A Cúpula terá painéis para o debate de temas que servirão de base para a elaboração de documentos orientados sobre Transição Justa, Adaptação e Mitigação, Educação e Cultura, Juventudes e Clima. Na programação Mão na Massa, será discutida a construção de políticas públicas para uma Teoria da Mudança.

No fim de cada dia, plenárias vão consolidar acordos, valores, diretrizes e princípios para a produção dos manifestos. Para a Cojovem, a COP30 deve deixar um legado de direitos para os guardiões do amanhã: as juventudes.

Debates

Segundo Aldrin Barros, coordenador de Advocacy da Cojovem, o evento busca destacar questões fundamentais para a Amazônia, como os mecanismos de implementação e financiamento das redes de produção, políticas públicas, tecnologia e inovação. “A Cúpula tem como propósito garantir que as juventudes amazônidas não sejam apenas espectadoras da COP30, mas protagonistas de um processo de incidência política que conecta a defesa do meio ambiente com a construção de um futuro digno para nossa região”, afirmou Aldrin Barros.

Conforme Aldrin, a atuação organizada de jovens líderes cria pressão social e política para que governos e instituições incluam as demandas das juventudes em planos de governo e políticas públicas. “Nós mostramos que a Amazônia tem soluções pensadas pelas juventudes que vivem aqui”, assinalou.

Para o coordenador de Pesquisa da Cojovem, Pedro Mota, em um período de crise climática que afeta diretamente a Amazônia, os jovens líderes da região têm muito a dizer. “Somos uma juventude que nasce em um cenário de sobrevivência. A gente cria nossas estratégias e lidera a transformação dos nossos territórios. Já sabemos como nos adaptar e mitigar, e precisamos de uma transição justa para que nossos corpos ocupem os espaços das tomadas de decisão”, afirmou.

Pedro Mota informou que, a partir das metodologias definidas para o encontro, as juventudes líderes poderão desenvolver uma Agenda Comum que guiará a construção de projetos, programas e políticas públicas de fato desenvolvidas para promover justiça climática atrelada à justiça social. “A nossa Declaração Unificada irá pautar para os Estados brasileiros que somos e estamos vivenciando a crise e os conflitos na Amazônia, sobrevivendo a eles, com técnica, ciência e educação. O que será incrivelmente potente para o presente e às futuras gerações”, disse.

Sobre a Cojovem

Criada em 2020, a Cojovem é uma organização da sociedade civil que tem como missão atuar pela garantia dos direitos socioambientais das juventudes amazônidas, por meio da advocacy (defesa e argumentação em favor de uma causa), pesquisa e formação para o fortalecimento de territórios resilientes e sustentáveis nas Amazônias. Nos últimos três anos, a Cojovem teve atuação influente nas negociações internacionais das Nações Unidas para que a política climática internacional avance de mãos dadas com o fortalecimento de direitos de crianças e juventudes.

A Cojovem marcou presença nas três últimas COPs do clima: no Egito, nos Emirados Árabes e no Azerbaijão. Também participou da Conferência de Bonn, na Alemanha, da COP sobre Biodiversidade (COP), na Colômbia, e da Conferência Climática Regional de Juventudes Latino-americanas, em 2024, em Belém.

Em junho de 2024, como evento pré-COP30, a Cojovem promoveu, na capital paraense, a Cúpula de Jovens Líderes do Pará. O encontro reuniu delegações internacionais e jovens brasileiros para discutir o combate à fome, mudanças climáticas e reforma da governança global.

Serviço

I Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia

Data: 2 a 6 de outubro.

Local: Hotel Beira Rio, avenida Bernardo Sayão, bairro do Guamá, Belém.

Horário: 9 às 18 horas.

Link da programação:

https://www.canva.com/design/DAGzVC1J4VA/JkGVGKA1BTOlIs7r5qpzZQ/edit

Site: https://www.Cojovem.com.br/

Instagram: @Cojovem.br