Evento de nutrição em Belém arrecada alimentos para creche; veja como participar

No dia 31 de agosto é celebrado o Dia do Nutricionista, com isso, entre os dias 29 e 30 será realizado I Simpósio de Nutrição, no qual, além de proporcionar debates sobre alimentação, o local estará recebendo doações de alimentos, que serão entregue na creche "Lar Cordeirinhos de Deus". O local de arrecadação será onde o evento será realizado, no auditório Irineu Stabenow, situado no quinto andar do edifício-garagem do Hospital Adventista de Belém.

A expectativa dos organizadores do evento é arrecadar cerca de 300 kg de alimentos, que serão doados para a creche "Lar Cordeirinhos de Deus". A instituição sem fins lucrativos apoia 305 crianças em tempo integral e suas famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, totalizando aproximadamente 600 pessoas atendidas mensalmente. Ele também oferece abrigo para crianças e adolescentes de 7 a 12 anos temporariamente fora de seus lares por determinação judicial.

Sobre o evento

Sob o tema “Conectando Saberes e Práticas”, o evento reunirá especialistas estaduais e nacionais para discutir a nutrição hospitalar e o papel crucial do nutricionista em equipes de saúde. De acordo com os organizadores, essa integração é essencial, pois quando o nutricionista colabora efetivamente com outras especialidades, os resultados clínicos melhoram significativamente e o cuidado aos pacientes é otimizado. A nutrição é uma ferramenta indispensável que não só ajuda a reduzir o tempo de internação, como também é vital para prevenir e tratar a desnutrição hospitalar, que pode ocorrer devido à ingestão inadequada ou perda de nutrientes por doenças e traumas.

Durante o simpósio, além das palestras, haverá mesas-redondas e discussões sobre temas essenciais para a prática nutricional, com a oportunidade de submissão de trabalhos acadêmicos. Nos coffee breaks, os participantes terão a chance de trocar experiências com especialistas renomados e fortalecer sua rede de contatos na área da saúde.