Evento de Carnaval Católico Aviva será realizado no Hangar, em Belém

Belém receberá, de 15 a 17 de fevereiro, o evento de carnaval católico "Aviva", promovido pela Comunidade Cristo Alegria. A programação será realizada no Hangar - Centro de Convenções, com entrada gratuita, das 9h às 19h, aberta ao público.

Entre os convidados confirmados, destacam-se o arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, que presidirá a missa no domingo, e Frei Rodolfo, que celebrará as missas na segunda e na terça-feira. Outros nomes que integram a programação incluem o diácono Emanuel Duarte, Maria José Duarte, Emanuel Machado Duarte, João Pedro, Fernanda Girotto, Rafaela Cardoso, Paulo Eduardo e Isabela Souza. A programação completa ainda está sendo finalizada.

O evento, que chega à sua 36ª edição, busca oferecer uma programação alternativa de carnaval fundamentada em valores cristãos, promovendo fé, comunhão e alegria. A expectativa é atrair um grande público ao longo dos três dias de festividade.

O Aviva já se consolidou como uma tradição no Carnaval de Belém, atraindo milhares de fiéis em busca de uma experiência espiritual diferenciada, com momentos de oração, louvor e celebrações para todas as idades.