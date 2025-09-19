Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estudantes participam de formação para conduzir os Carros de Promessas no Círio 2025

Jovens de escolas paraenses recebem formação espiritual e prática para conduzir os símbolos de fé na maior procissão do Círio.

O Liberal
fonte

Mais do que uma preparação logística, o encontro representa a continuidade de uma tradição centenária. (Divulgação)

Neste sábado, 20, às 15h, a Casa de Plácido será palco de um momento especial de fé e aprendizado. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizará a preparação dos alunos de diferentes escolas que terão a missão de conduzir os tradicionais Carros de Promessas na grande procissão do Círio de Nazaré, que este ano acontece no domingo, 12 de outubro.

Durante a programação, os estudantes participarão de momentos de oração, preparação espiritual e receberão orientações práticas sobre a romaria e as responsabilidades que terão ao conduzir os carros, símbolos de fé e gratidão do povo paraense.

Dos 14 Carros de Promessas, nove serão conduzidos por escolas, em um esquema que envolve duas ou três instituições por carro. “Assim como no ano passado, a retirada dos carros permanece no Porto Futuro, em virtude da reforma do galpão da CDP, onde normalmente eles ficavam guardados até a procissão de domingo. Além disso, não teremos os tradicionais pelotões, já que todas as escolas interessadas estarão conduzindo algum carro”, explica Mário Tuma, diretor de Procissões.

O conjunto de Carros de Promessas foi ampliado em 2021 e hoje é composto por 14 elementos, além das Berlindas. Fazem parte: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos, conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré, e o Carro da Saúde, criado durante a pandemia em 2021 e que desfilou pela primeira vez em 2022.

Mais do que uma preparação logística, o encontro representa a continuidade de uma tradição centenária, vivida e transmitida às novas gerações, que encontram no Círio não apenas um evento religioso, mas uma verdadeira escola de fé, devoção e amor à Nossa Senhora de Nazaré.

 Confira a ordem dos carros na avenida e as escolas responsáveis:

Carro de Plácido: Escola Salesiano do Trabalho e Centro Auxilium.
Barca da Guarda: conduzida pela Guarda Mirim.
Barca Nova: Colégios Impacto e ASLAN.
Carros dos anjos 1: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.
Cesto de Promessas: Escola Sesi e Colégio Mirante. 
Carros dos anjos 2: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.
Barca com Velas: Colégios Santa Catarina e Pequeno Príncipe Avante.
Carros dos anjos 3: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.
Barca Portuguesa: CESEP, Colégios São Paulo e Nossa Senhora de Lourdes.
Carros dos anjos 4: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.
Barca com Remos: Colégios Santa Rosa, Gentil e Escola Tenente Rêgo Barros.
Carros Dom Fuas: Colégios Rosana Bastos, Madre Celeste e Escola Benjamin Constant.
Carro da Saúde: Colégios La Salle, Santo Antônio e Ideal.
Carro da Sagrada Família: Escola Visconde de Souza Franco, Colégios Militar e Santa Madre.

Serviço:

Formação dos Estudantes que vão conduzir os Carros de Promessas

Data: 20.09.2025
Hora: 15h
Local: Casa de Plácido

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

MAIS LIDAS EM BELÉM

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

TRÂNSITO

Ampliação da Rua da Marinha facilitará trânsito para 215 mil pessoas

Obra da COP 30 deve beneficiar 12% da população da capital paraense ligando avenidas Augusto Montenegro e Centenário

13.09.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda