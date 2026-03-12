Estudantes da rede pública do Pará conquistam dois prêmios em torneio de Robótica em São Paulo

Estudantes de escolas públicas de Belém conquistaram dois importantes prêmios na etapa nacional do Torneio SESI de Robótica, realizada em São Paulo entre os dias 5 e 8 de março. A equipe “Tamba Tajá Tech”, formada por alunos da Escola Estadual Domingos Acatauassu Nunes, no bairro do Marco, e da Escola Estadual Magalhães Barata, no bairro do Telégrafo, em Belém garantiu o troféu de primeiro lugar no Desafio das Alianças e também recebeu o prêmio especial “Contra Todas as Adversidades”, concedido pelos juízes da competição. As premiações reconhecem equipes que demonstram dedicação, espírito colaborativo e capacidade de superação ao longo do torneio.

A estudante Ana Beatriz, integrante da equipe, destacou a importância das oportunidades oferecidas aos alunos da rede pública por meio de projetos voltados à ciência e tecnologia.

“Eu sou estudante de escola pública e tive a oportunidade de participar, junto com a minha equipe, do torneio nacional da First Lego League. Foi a primeira vez que uma equipe de escola pública do Pará conquistou dois prêmios. Essa experiência foi muito importante para todos nós, porque aprendemos sobre programação, trabalho em equipe e inovação”, afirmou.

Segundo a estudante, iniciativas voltadas à robótica nas escolas públicas são fundamentais para ampliar as oportunidades educacionais. “As iniciativas de robótica nas escolas públicas são essenciais, pois mostram que estudantes como nós também podem alcançar grandes conquistas quando têm oportunidades. Tudo isso graças à educação”, completou.

Desafio das Alianças

O Desafio das Alianças é uma dinâmica da competição em que duas equipes diferentes se unem temporariamente para competir juntas e alcançar a maior pontuação possível na arena. Cada grupo utiliza seu próprio robô, mas as estratégias precisam ser alinhadas para cumprir as missões propostas de forma coordenada.

Na rodada decisiva, a equipe paraense “Tamba Tajá Tech” formou aliança com a equipe Robotics School, de São Paulo. Juntas, as duas equipes somaram 515 pontos, alcançando a maior pontuação da rodada e garantindo o primeiro lugar no desafio. Cada equipe recebeu um troféu pela conquista.

Reconhecimento pela superação

Além do desempenho técnico, o grupo também foi reconhecido com o prêmio “Contra Todas as Adversidades”, destinado a equipes que demonstram perseverança e dedicação durante o processo de preparação para o torneio.

De acordo com a professora Aldelice Dias, coordenadora do projeto, a conquista reflete o esforço coletivo dos estudantes diante das dificuldades enfrentadas durante os treinamentos.

“Conquistamos dois prêmios muito importantes: o Desafio das Alianças, pelo desempenho na arena, e o prêmio Contra Todas as Adversidades, que reconhece a superação da equipe diante das dificuldades. Para garantir os treinamentos, contamos com o apoio do Ciseb, por meio do professor Rafael Herdy, que disponibilizou o tapete utilizado nas provas para que os alunos pudessem treinar. Esse apoio foi fundamental para a preparação da equipe”, destacou.

A conquista reforça o protagonismo dos estudantes da rede pública estadual em iniciativas voltadas à ciência, tecnologia e inovação, além de evidenciar o potencial da robótica educacional como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação acadêmica e profissional.